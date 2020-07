Portal de Capacitação da PGE registra mais de 350 mil acessos em três meses

Portal de Capacitação da PGE O isolamento forçado em razão da pandemia do novo coronavírus intensificou a procura por capacitações on-line. A procura pelos cursos on-line da Escola Superior de Advocacia Pública de Estado Professor Almiro do Couto e Silva (ESAE-PGERS), por exemplo, é intensa. O interesse no cronograma de aperfeiçoamento levou a ESAE a registrar mais de 350 mil acessos aoe cerca de 44 mil horas de qualificação nos últimos três meses.

canal do Youtube da PGE Entre os dias 24 de março e 30 de junho, houve 5.550 inscrições no portal, entre eventos gravados, cursos e palestras. Além disso, todo o programa de aperfeiçoamento é disponibilizado, de maneira gratuita, aos procuradores, servidores e estagiários da PGE, e muito dos conteúdos ficam também disponíveis ao público em geral. A procura por palestras notambém obteve um expressivo aumento, com mais de 1.700 visualizações – um incremento de mais de 100% em junho em comparação ao mês anterior. As palestras correspondem a um total de 498 horas aula.

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, salienta que a ESAE está comprometida em proporcionar o melhor em relação ao aprimoramento profissional a todos os membros e servidores da PGE, bem como ao público externo: “Neste momento difícil em que a população está vivendo, a qualificação profissional pelo meio digital está sendo de extrema importância e a procura pela qualidade dos nossos cursos e palestras on-line refletem isso. A prestação de um serviço público de qualidade passa pela capacitação e aperfeiçoamento constantes dos profissionais que se dedicam a servir à sociedade gaúcha”.

A programação contempla, até o momento, 17 cursos em EAD nas áreas de ciência jurídica, institucional, sistemas, língua portuguesa e desenvolvimento pessoal, e 33 eventos gravados com renomados juristas e especialistas em diversas áreas do Direito.

Para ampliar o leque de opções de aperfeiçoamento e oferecer novos cursos, a ESAE possui parcerias com outras instituições como a Escola do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), a Rede Escola de Governo (EGov) e o Centro de Estudos do Ministério Público que repercute em conhecimento a todos.

O diretor da ESAE, Ernesto Toniolo, destaca que os números mostram que o órgão está no caminho certo. “Novidades estão sendo preparadas pela ESAE, como melhorias na tecnologia de transmissão, certificação de palestras on-line ao público externo e o acesso aos cursos on-line na plataforma do Portal de Capacitação”, antecipa Toniolo.