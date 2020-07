Agenda jurídica

Nesta terça-feira (21), o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), Fabrício Fay, fará uma palestra em vídeo ao vivo no canal do Youtube do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs). O evento, que tratará sobre Direito do Trabalho e os reflexos na pandemia, inicia às 20h, no link www.tinyurl.com/ybsrylny.

Nesta quarta-feira (22), às 10h, acontecerá uma webinar para falar sobre o combate às fake news e sobre as legislações brasileira e internacionais referentes ao tema. O evento é promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e acontecerá no canal do Youtube da instituição, disponível no link www.youtube/tviab.