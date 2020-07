Agenda Jurídica

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) promoverá nesta quarta-feira (15) um encontro on-line gratuito para falar sobre as contribuições dos escritos da filósofa Sueli Carneiro para o Direito. O evento, que começa às 19h, contará com a presença da homenageada, Sueli, e das advogadas Thula Pires, Elaine Pimentel e Winnie Bueno. Para participar, basta realizar a inscrição no link www.tinyurl.com/y9497gjx