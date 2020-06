"Desafios do consumidor idoso no mercado de consumo" é o tema da live que a Comissão de Proteção do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) promoverá hoje, às 19h, no Instagram do IBDFAM (@ibdfamrs). A palestra será conduzida pelo advogado Cristiano Heineck Schmitt, com a participação da advogada Natália Abrunhosa.