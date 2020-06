Retomada das atividades após paralisação por pandemia pode afetar obrigações contratuais

O número de contaminados pelo novo coronavírus no Brasil aumenta diariamente. Nesta quinta-feira (11), eram mais de 802 mil casos e 40,9 mil mortes -, porém o País se encaminha para voltar à normalidade, incluindo a retomada das rotinas de trabalho presenciais. No início da pandemia, as empresas adotaram medidas referentes aos contratos de trabalho para manter empregos e minimizar os efeitos da crise. Agora, com os prazos de algumas medidas vencendo, as empresas estão tentando conciliar as restrições com a necessidade de produção.

Suspensão de contratos de trabalho, antecipação do período de férias, criação de um banco de horas, flexibilização da jornada, mudança para trabalho remoto, redução da carga horária ou do trabalho e férias coletivas são exemplos de ações tomadas por algumas empresas. As alternativas adotadas permanecem válidas enquanto estiverem válidas as medidas provisórias 927, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, e 936, que permite a redução de salário, jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho durante o estado de calamidade pública

"Caso o empregador tenha adotado alguma das medidas elencadas na MP 936, no momento que for determinado o retorno do empregado ao seu posto de trabalho, todas as obrigações contratuais estabelecidas antes da pandemia retomam seu curso, normalmente", explica a advogada especialista em Direito do Trabalho e professora do curso de graduação em Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) Fabrícia Dreyer. Ela atenta, ainda, que, para isso, o empregador deve notificar formalmente o empregado para que retome seu posto de trabalho no prazo de dois dias a partir da comunicação.

O advogado Eduardo Bestetti, também especialista em Direito do Trabalho, ressalta que cada uma das ações adotadas tem previsão específica nas medidas provisórias editadas. Ele explica, por exemplo, que no que diz respeito à antecipação de férias, voltarão a correr os períodos aquisitivos e concessivos como eram contados anteriormente, nas mesmas datas-bases de antes. "O que pode acontecer, para aqueles empregados que tiveram férias antecipadas e demorarão ainda para adquirir mais um período de férias, é que o próximo período também poderá ser antecipado, mediante acordo individual escrito, conforme MP 927", aponta.

Bestetti ressalta que há uma forma de garantia provisória de emprego para aqueles que foram submetidos à suspensão do contrato ou à redução da jornada e do salário . "Após o restabelecimento da jornada normal de trabalho, o empregado não poderá ser dispensado sem justa causa por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Ou seja, o empregado que teve, por exemplo, 30 dias de suspensão do contrato, terá mais 30 dias de garantia no emprego", complementa. Segundo Fabrícia, no caso de a empresa não honrar esse dispositivo, previsto na MP 936, e despedir o empregado sem justa causa durante esse período de garantia do emprego, será obrigada a pagar as parcelas rescisórias já previstas na legislação e, ainda, uma indenização.

Como a pandemia aparenta estar se prolongando, as empresas têm que conciliar as medidas para evitar a contaminação dos empregados e a necessidade de manutenção das atividades para o cumprimento de suas obrigações. "Diante desse cenário, o receio é que o prazo das medidas autorizadas pelas MPs e convenções coletivas para a manutenção dos empregos finalizem antes do término do estado de calamidade e da retomada da economia, o que poderá resultar em fechamento de empresas e desemprego", aponta a advogada especialista em Direito do Trabalho e Gestão Empresarial Janes Teresinha Orsi.

Empresas são obrigadas a cuidar da segurança dos funcionários para evitar contaminação

Entre as obrigações previstas estão o uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel 70%

OLIVIER MORIN/AFP/JC