Agenda jurídica

A Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno até 19/6. A prova será no dia 20/6, de forma virtual, das 14h às 17h, com taxa de inscrição de R$ 10,00. Informações no site www.fmp.edu.br/inscricoes-abertas-para-o-vestibular-de-inverno-da-fmp/.

A Universidade Feevale está com as inscrições abertas para a especialização em Direito do Trabalho, Previdenciário e Processual do Trabalho. As aulas começam em agosto e acontecerão às sextas-feiras, das 19h às 22h30min, e aos sábados, das 9h20min às 12h40min no Campus II (ERS-239, 2.755, Novo Hamburgo). Inscrições pelo site www.feevale.br/lato.

O grupo de estudos sobre temas jurídicos atuais do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) foi reativado. As videopalestras são publicadas em duas quintas-feiras ao mês, em semanas alternadas, no canal oficial do YouTube do Iargs e, depois, no blog e no site. Para mais informações, acesse www.iargs.com.br.