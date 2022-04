Esta é a 24ª avaliação feita pela Qualidata para o projeto Marcas de Quem Decide em parceria com o Jornal do Comércio, elaborado para publicação anual ao mercado. E a cada nova edição, um fato reconsagra-se: lembrança e preferência não são sinônimos. Aliás, essa proporção vem sendo raramente mantida ao longo da história do projeto.

Desde 1999, quando publicados os primeiros resultados, vê-se que muitas das marcas que são primeiramente lembradas pelo público ouvido não são prontamente indicadas como preferidas. E ainda que sejam, os níveis de preferência das marcas são diferentes dos níveis de lembrança em praticamente todos os casos. Essa realidade robustece o conceito de inovação que deu origem a este estudo em razão de ser o único a investigar, paralelamente, os índices de ambos os quesitos junto aos gestores de negócios do Estado.

Corroborando isso, mais uma vez, a pesquisa da Qualidata traz os resultados desta edição. Foram investigados 77 setores, dos quais 15 não coadunam marcas preferidas e mais lembradas, ou, no mínimo, não as têm sozinhas nessas colocações. Isso representa 20,78% do conjunto de setores pesquisados.

A tabela abaixo elenca todas as marcas que conquistaram o primeiro lugar nos setores sondados. Em destaque, aquelas que não correspondem lembrança e preferência.

Outra análise interessante realizada pela Qualidata dentro do projeto Marcas de Quem Decide é aquela que identifica a marca mais lembrada e a preferida em três setores especiais: Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Ambiental e Marca Gaúcha Inovadora.

Nessa edição, Tramontina lidera a categoria de Grande Marca Gaúcha do Ano, com 16,2% das indicações na lembrança e 18,5% na preferência. CMPC ocupa a primeira posição de Marca Gaúcha Ambiental, totalizando 7,9% na lembrança e 7,3% na preferência.

Na avaliação de Marca Gaúcha Inovadora, não há correspondência de nome nos dois quesitos pelo terceiro ano seguido. Ao passo que Randon mantém a dianteira enquanto marca mais lembrada, com 8,3%, Marcopolo segue na frente das preferidas, com 9,6% das referências. Com os novos resultados, Randon e Marcopolo repetem o arranjo da edição passada e dividem a liderança nesse quesito.