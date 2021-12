Presidente do Sistema Farsul Gedeão Pereira

Divulgação dos selecionados que irão participar do HackatAgro - Hackathon AgroUp. Na foto: Gedeão Pereira /LUIZA PRADO/JC

"O setor está preocupado com os desequilíbrios econômicos que devem se estender ao longo do próximo ano. Temos também a certeza da necessidade de desamarrar a burocracia que impede o crescimento do País."