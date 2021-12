Presidente do Sinduscon-RS Aquiles Dal Molin Junior

"Acreditamos na continuidade do crescimento da construção civil para 2022. Este cenário depende do rumo de questões macroeconômicas, com destaque ao comportamento dos preços dos insumos, à elevação da taxa de juros e ao aumento da inflação, que afeta a capacidade de consumo da população, principalmente de média e baixa renda."