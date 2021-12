Governador do Estado Eduardo Leite (PSDB)

Entrevista especial com o governador Eduardo Leite para o caderno Perspectivas 2022 /ANDRESSA PUFAL/JC

"O Rio Grande do Sul era um Estado que perdia o sono por conta das dívidas batendo à porta. Se você tem credores batendo à porta, vive pesadelos, não consegue planejar o futuro, está preocupado em pagar as contas do mês. E quem perde o sono não consegue sonhar. Nós devolvemos ao Estado a capacidade de sonhar."