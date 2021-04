Domina quem tem resultado maior que a soma das outras

Esse é o conceito básico adotado no projeto Marcas de Quem Decide. São marcas dominantes aquelas que alcançam resultados maiores que todas as demais marcas somadas em seu setor.

Os quadros acima mostram as marcas que atingiram os 10 maiores índices de dominância nesta edição. A Uber ocupa o topo da lista nos dois quesitos avaliados. Na lembrança, tem uma vantagem de 74,8 pontos percentuais a mais que as outras marcas juntas. Na preferência, essa diferença chega a 78,6 pontos percentuais.

Marca dominante costuma ser resultado de uma combinação de esforços no marketing - com destaque para comunicação e distribuição -, histórico de atuação, constância de qualidade e satisfação dos compradores/clientes, com medição regular por meio de pesquisas apropriadas e confiáveis para essa finalidade.