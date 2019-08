Criada nos Estados Unidos em 1996, raça Ultrablack fará sua estreia durante a Expointer

Caren Mello

Da otimização da seleção e acasalamento inter-racial surgiu uma das raças mais bem valorizadas atualmente pela qualidade da carne que produz. Criada nos Estados Unidos em 1996, a raça sintética Ultrablack chegou há pouco no Brasil e terá seu primeiro julgamento na Expointer 2019, que se inicia amanhã, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A Ultrablack foi obtida por meio de um cruzamento que contém 80% de sangue Angus e 20% de Zebuíno. A combinação permite unir o melhor do gado Angus - na qualidade da carne - com a melhor característica dos zebuínos, sua rusticidade para enfrentar os desafios, como, por exemplo, as altas temperaturas do Centro-Oeste e o risco de ectoparasitas.

O uso da genética Ultrablack é visto como uma excelente alternativa para aproveitamento das vacas Angus no cruzamento industrial. Na prática, a Ultrablack constitui uma nova alternativa para conciliar qualidade de carne e rusticidade.

Além disso, a raça vem demonstrando alto rendimento de carcaça e precocidade para abate. Sua rentabilidade é maior para o produtor, uma vez que o custo de manejo é menor em função da sua rusticidade. Sua pelagem mais curta, por exemplo, blinda melhor os carrapatos. Também tem menor índice de bernes, os grandes fantasmas de criadores de Angus em climas quentes.

Para o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, este será um momento muito especial para a entidade, tanto por apresentar uma nova raça em um evento tão especial, como a Expointer, como pela condição pela qual passa o agronegócio brasileiro. "O Ultrablack vai ser a maior atração deste ano na feira, em seu primeiro julgamento", garante.

O dirigente acredita que o gado Ultrablack irá agregar muito ao agronegócio, além de conquistar o consumidor. O pecuarista do Brasil Central, exemplifica, ganhou um animal mais rústico. Já o consumidor poderá aproveitar uma carne ainda superior ao Angus. "É uma carne mais macia, mais suculenta e com um sabor superior. Procuramos dentro da Angus sempre melhores cortes e sabores para o cliente e melhor produtividade no campo. A Ultrablack é um resultado deste trabalho", aponta.