Guia da Carne 2019

Caren Mello

A tecnologia tem sido mais do que uma importante aliada do produtor rural. Ela é uma ferramenta fundamental para o melhoramento genético de animais, tanto na otimização de plantas como na qualidade da carne ou na produção de diferentes características fenotípicas e novas raças. O melhoramento genético aumenta a produtividade dos animais e, através de técnicas de seleção artificial e de cruzamento, o surgimento de animais mais resistentes, com carnes macias, e ampliando as possibilidades de abate de animais cada vez mais novos.

Entre as técnicas mais utilizadas está a avaliação de carcaça por ultrassonografia. Dessa forma é possível identificar no animal a quantidade de gordura e marmoridade, por exemplo, uma vez que as características externas, por si só, não são suficientes para indicar o valor e a produção de carne. Na avaliação de carcaça, além de ser possível uma maior precisão, a técnica é muito difundida por não ser invasiva nem agressiva ao bovino.

De acordo com o coordenador do PampaPlus, o Programa Oficial de Melhoramento Genético da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), Fernando Flores Cardoso, as técnicas estão promovendo ganhos importantes tanto para quem produz quanto para quem consome. "Não basta saber o peso do animal, da carcaça. É importante saber quanto ele irá render de carne depois do abate", sinaliza.

Cardoso, que é médico veterinário, explica que a ultrassonografia indica, inclusive, o nível de marmoridade da carne e a quantidade de cortes nobres que o animal é capaz de produzir. Assim, promover o cruzamento entre os indivíduos com os melhores resultados significa potencializar os ganhos em herdeiros com as mesmas características. "A intenção da técnica é multiplicar a aptidão física do animal através do cruzamento entre os melhores, garantindo terneiros tão bons ou ainda melhores que seus pais", observa.

O Programa da entidade é realizado juntamente com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), reconhecida por ter o maior banco de dados de melhoramento bovino do mundo. A parceria permite um estudo técnico de excelência nos cenários nacional e internacional, fornecendo dados e informações catalogadas de fácil acesso para a seleção de características de interesse do produtor. O PampaPlus permite acesso a dados que facilitam a escolha de animais desejados para a produção de terneiros de alto nível.

Além da parceria com a Embrapa, a associação está vinculada ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). "Seguimos um portfólio de normas e requisitos para a homologação do programa para a avaliação dos animais", explica Cardoso, ao ressaltar que o PampaPlus também faz parte do programa de certificação da raça.

O PampaPlus tem início com a identificação fenotípica do animal, passando pela verificação da existência de, no mínimo, 50% de sangue Angus, a colocação do brinco e acompanhamento até o abate, caso ele esteja apto, explica o veterinário. Também são avaliadas uma série de outros itens internos, como condições da planta e a desossa, além dos externos, como a infraestrutura.

O médico veterinário conta que as equipes fazem visitas aos locais de vendas da carne Angus para ouvir os consumidores. "É cada vez maior a preocupação com a qualidade e origem da carne. Daí a necessidade de produzir uma carne cada vez melhor para esse consumidor, que está muito mais exigente."