Primeiro estabelecimento do Brasil a receber a chancela foi o gaúcho Fazenda Barbanegra

Oliveira acompanha o processo de fiscalização no campo e no abatedouro /DANDI ALBUQUERQUE/DIVULGAÇÃO/JC

Caren Mello

A certificação pode ir além do processo de produção, chegando ao restaurante. O primeiro estabelecimento do Brasil a receber a chancela foi o Fazenda Barbanegra, no ano de 2013, pela entidade nacional da raça. "Nossa compra passou a ser 100% direcionada pela Associação Brasileira de Angus. Isso impulsionou muito o nosso negócio", comemora o sócio proprietário, Roberto Majó de Oliveira.

O empresário conta que, antigamente, quando havia uma queixa em uma mesa, não havia como saber qual o lote de carne adquirida apresentava o problema. Hoje, os índices de reclamação em relação à maciez da carne no estabelecimento, localizado em Porto Alegre, são praticamente nulos, o que atrai cada vez mais clientes. "Com a parceria, temos tido um crescimento constante. Do ano passado para cá, aumentou em 17%", aponta, ao destacar que, pelo restaurante passam a cada mês até 2,5 mil pessoas. Para o empresário, a certificação também atenua um problema local importante: a oscilação do clima, que dificulta manter um padrão na carne. "Nosso maior problema é manter o padrão da carne. Com o programa, conseguimos mantê-lo, uma vez que nossa compra é 100% direcionada pela associação", explica.

Oliveira revela que gosta de acompanhar o processo de fiscalização criteriosa da associação no campo e no abatedouro. "Nós mantemos uma relação monogâmica com o nosso frigorífico, porque sabemos da importância de manter essa qualidade para oferecer ao cliente." O restaurante foi indicado por três anos seguidos para o prêmio de melhor restaurante de carnes de Porto Alegre pelo ranking da revista Veja, tendo vencido em 2012.