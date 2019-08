Em sintonia com o meio ambiente, tendência abre novos mercados dentro e fora do País

Caren Mello

Produzir uma carne de boa qualidade não basta para agradar o consumidor. Muito mais informado e exigente, aquele que antes procurava um produto de boa aparência e sabor, hoje quer informações sobre uma diversidade maior de valores agregados ao que irá adquirir. Segurança alimentar, responsabilidade ambiental e até mesmo condições de trabalho em um frigorífico passaram a ser pontos importantes na hora da escolha de uma marca. Quanto mais quesitos ela apresentar, maiores as chances de escolha na prateleira ou restaurante.

Para prover o cliente de certeza e tranquilidade e, assim, conquistar sua fidelidade, as associações de criadores investem, cada vez mais, em certificação. As entidades apostam nos selos de qualidade como ferramenta estratégica de posicionamento de mercado, refletindo em maior rentabilidade e fortalecimento do mercado, com reflexos, inclusive, no mercado internacional.

Os programas de certificação não são novos, mas vêm se difundindo nos últimos anos. A Associação Brasileira de Criadores de Hereford e Braford (ABHB) foi pioneira no Brasil. Desde 1998, a entidade possui um programa próprio de estímulo e reconhecimento à produção de qualidade.

O Programa Carne Pampa, da ABHB, confere selos de qualidade a partir do acompanhamento do animal desde terneiro até o abate, feito por uma equipe de médicos veterinários, zootecnistas e técnicos em pecuária e agroindústria. O processo é homologado pela Confederação Nacional da Agricultura, que faz auditorias anuais, acompanha e classifica a carne desde a obtenção da matéria prima (animal vivo) até a expedição do produto final (carne embalada, processada ou cortes primários).

Dentro do programa, a certificação é dada através do selo Carne Certificada Hereford, lançado em 2013 para garantir que o produto seja acompanhado e classificado durante todo o processo, até a chegada às prateleiras dos supermercados. A chancela avaliza qualidades essenciais como sabor, suculência e maciez em função da gordura intercalada na peça (marmoreio). O carimbo foi idealizado como forma de difusão da raça e valorização do produto, segundo a gerente do Programa Carne Pampa, Fabiana Rosa de Freitas, mas está em constante melhoramento. "Temos treinamentos semestrais para alinhar e padronizar os processos, sempre tendo como foco o incentivo do aprimoramento genético", observa.

Fabiana também destaca a importância de oferecer transparência ao procedimento, dando confiança ao consumidor de que ele está adquirindo um ótimo produto. Não se trata apenas de garantir sabor e textura à carne, segundo a gerente. "O consumidor fica sabendo do modo de trabalho, dos cuidados com o bem-estar animal, da adoção do abate humanitário, da higiene sanitária dos abatedouros e frigoríficos, ou seja, a segurança alimentar", destaca Fabiana, que é médica veterinária.

A confiança de quem está experimentando a peça, ressalta a gerente, reflete no empenho do produtor e vice-versa. E, por consequência, os animais são mais valorizados comercialmente. A certificação também estreita os laços de relacionamento entre todos os elos da cadeia produtiva e expande o mercado interno e externo. "Com a certificação, todos ganham", diz.