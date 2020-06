WhatsApp vai transferir dinheiro e aceitar pagamentos

Já era hora. O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, que ganhou mais relevância durante a pandemia no Brasil seja para uso pessoal como para empresas fazerem vendas, vai começar a aceitar transferência de dinheiro e pagamentos para usuários no Brasil e somente em reais.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (15) pelo Facebook, dono do app, e Cielo, uma das líderes das transações com cartões. Este tipo de funcionalidade se disseminou por exemplo na China, mas lá o aplicativo de mensagens é o Wechat, que usa a plataforma de pagamento e transferências de valores da Tencent. Lá, como aqui, exige que a pessoa tenha conta em instituição com operação local.

"Após uma longa espera, o Brasil é o primeiro país a liberar pagamentos no WhatsApp, permitindo que usuários transfiram dinheiro para seus familiares e amigos, além de pagar por produtos e serviços de empresas tão facilmente quanto enviar uma foto", resumiu, em nota, o aplicativo.

Os brasileiros estão entre os primeiros no mundo em uso do aplicativo de mensagens.

Os pagamentos serão ativados por meio da ferramenta do Facebook Pay. Segundo a empresa de tecnologia, as transferências e pagamentos são protegidos por várias camadas de segurança, como o PIN do Facebook Pay ou a biometria em dispositivos compatíveis.

A empresa explica que as transferências de pessoa para pessoa poderão ser feitas com cartões de débito e não com cartões de crédito. "As pessoas podem enviar até R$ 1.000,00 por transação. Poderão receber ainda 20 transações por dia com limite de R$ 5.000,00 por mês.

Para as empresas, o pagamento para as empresas pode ser efetuado com débito e crédito e sem limite de valor. Segundo o WhatsApp, "os consumidores são isentos de taxas ao realizar transferências ou compras".

Vídeo mostra como ativar a função de pagamento no Whatsapp do smartphone: