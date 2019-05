População terá atendimento gratuito sobre finanças pessoais em Porto Alegre

Patrícia Comunello

Pelo Brasil, diversas atividades marcam a Semana Nacional da Educação Financeira (Enef), que este ano chega à sexta edição. O tema ganha cada vez mais relevância com ações que levam às pessoas, de crianças a adultos - jovens e mais velhos -, noções de como lidar com despesas, dívidas, escolhas sobre onde gastar o dinheiro que eventualmente pode sobrar e como planejar o futuro.

Em Porto Alegre, o Conselho de Economia do RS (Corecon-RS) fará três dias de orientação gratuita a pessoas que precisam mergulhar na situação financeira, seja pelas dificuldades ou para tomar decisões importantes. Entre esta quarta-feira (22) e sexta-feira (24), dois economistas vão atender quem agendar uma hora, na sede da entidade no Cetro Histórico da Capital.

A economista Janile Soares, titular do blog e perfil em redes sociais A economista de Batom, diz que a ideia é esclarecer dúvidas sobre dívidas, planejamento financeiro e outras demandas que as pessoas apresentarem. "É só agendar para ter os encontros individuais e receber orientações, tirar dúvidas", reforça a profissional.

Além de Janile, o economista Aristóteles Galvão também vai estar o plantão. "A educação financeira busca conscientizar o indivíduo sobre a importância do planejamento financeiro para ter uma relação cada vez mais equilibrada com o dinheiro", frisou Galvão, no site do Corecon-RS.

Para marcar o atendimento, basta ligar para (51) 3254-2600 ou enviar mensagem para eventos@coreconrs.org.br. Os plantões serão nesta quarta e quinta-feira, das 14h às 17h, e na sexta-feira, das 9h30min às 11h30min.