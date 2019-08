Entidades cobram soluções para crise do arroz e do leite

Rafael Vigna

A crise do arroz e do leite foram destacadas ao longo da abertura oficial da 42ª Expointer, nesta sexta-feira (30). Os setores, por distintas razões, estão afundados em uma conjuntura de mercado que tem determinado o abandono da atividade por parte dos produtores.

O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, elevou o tom das cobranças e pediu auxílio imediato para solucionar o problema.

“Gostaríamos que a sociedade que depende da agricultura entendesse a importância do nosso agricultor. Gostaríamos que este respeito, por parte dos governos, viesse pelos atos. Estamos aqui vivenciando duas cadeias com problemas. Reconheço o esforço do Estado e do Governo Federal, mas temos problemas. Sabemos do trabalho da ministra da Agricultura (Tereza Cristina), mas isso não está sendo suficiente e precisamos sensibilizar o Ministério da Economia”, defendeu.

Levantamento da Fetag-RS indica que 34 mil produtores abandonaram a atividade de leite entre 2015 e 2019.

Nos anos recentes, a queda de unidades produtivas de arroz chega a 33%, passando de 9 mil para 6 mil unidades no território gaúcho. Neste aspecto, estimativas apontam que os preços são inferiores aos custos de produção há quatro anos pelo menos.

“Se não criarmos saída para o leite e o arroz, os produtores vão abandonar a atividade. Precisamos de uma solução e ela tem de ser rápida. Convoco a ministra, nosso governador, os deputados, senadores e as entidades para fazermos uma grande cruzada e encontrarmos a solução para estes setores”, conclamou Joel.

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, corroborou o discurso. “Faço das palavras do Carlos Joel as minhas nas soluções que precisamos para a Metade Sul do Rio Grande do Sul onde está a lavoura e os produtores de arroz, que, mesmo tentando reciclar a produção com plantio de soja, ainda são afetados pelas intempéries. Isso tem deixado os produtores endividados”, disse Gedeão.

Tereza Cristina respondeu ao chamamento. “Carlos Joel, vamos achar juntos a solução para o leite, para o arroz, para a pecuária. O Ministério da Agricultura vai trabalhar com afinco para que tenhamos um melhor ambiente e com os mercados abertos aos nossos negócios. A crise é passageira em alguns setores, mas vamos chegar aonde queremos”, acredita a ministra.

O governador Eduardo Leite também comentou o assunto: “Sem dúvida nenhuma, algumas questões setoriais emergem durante a feira. É o caso do leite e do arroz. Mas a verdade é que maior apoio que nós, do governo, precisamos dar ao agronegócio é justamente dar espaço para quem empreende".

Leite disse que trabalha para a redução da burocracia e para revisar os códigos estaduais na área ambiental, "sem perdermos com compromisso com o meio ambiente, mas sim dando espaço para que se cumpram as regras e que estas regras sejam compatíveis com a capacidade de conciliação entre empreendedorismo e responsabilidade com o meio ambiente".