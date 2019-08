Estufa geodésica garante melhor desenvolvimento de hortigranjeiros

ue

De longe, a estrutura redonda instalada no estande da Emater, na Expointer, e formada por triângulos de madeira conectados por parafusos, remete a algo futurista. Mas os construtores logo avisam: trata-se de uma estufa para produção de hortigranjeiros que segue um conceito antigo, usado em habitações indígenas, cúpulas de igrejas e que remete ao formato da Terra. No estande, o exemplo de estufa virou atração por despertar curiosidade entre visitantes, principalmente agricultores.

A estrutura em formato geodésico oferece maior insolação frente aos modelos quadrados ou retangulares, segurança, por neutralizar a ação de ventos fortes, e maior arejamento, por ter aberturas inferiores para ventilação e movimentação do calor, aponta o diretor da empresa Colabor, o engenheiro mecânico Sérgio Führ, que desenvolveu o produto. Faz mais de um ano que o modelo vem sendo projetado, sob medida, co custo 20% inferior aos mais tradicionais.

O agrônomo da Emater Marcelo Biassusi explica que a instalação busca ampliar as opções desse tipo de estrutura para os agricultores. A Emater apresenta na fira outras parcerias com empreendedores que atuam com alternativas mais sustentáveis. Biassusi diz que experimentos mostram que o design do equipamento favorece a produção de hortaliças mais verdes e maior teor de açúcar, como nos moranguinhos. “Precisamos mudar o sistema de trabalho, que normalmente é de forma linear, para a circular”, provoca o agrônomo.

Führ destaca que o formato triangular dá mais resistência, por ter elos conectados por parafusos e elementos de aço. O enraizamento das estacas gera uma fixação mais robusta no solo. “Chamamos de estaca raiz e cada uma suporta esforço de duas toneladas”. A cobertura é de plástico, como as convencionais. A maior área para incidência do sol é uma das razões para aumento da fotossíntese e seus impactos para a qualidade das plantas.

