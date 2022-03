Presidente do Banrisul destaca apoio a produtores rurais e municípios durante Fórum da Famurs

O campo abre caminhos. Com esse tema, foi realizado nesta terça-feira o 1° Fórum Estadual dos Gestores Municipais do Agro, uma iniciativa da Famurs. Durante o evento - que integra a programação da Expodireto Cotrijal 2022 - o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, esteve ao lado de lideranças do agronégócio. No centro do debate, as alternativas para amenizar a situação dos produtores gaúchos atingidos pela estiagem e o planejamento integrado para garantir um futuro com mais segurança hídrica e sustentabilidade.

Coutinho destacou o apoio do Banrisul ao setor agropecuário em diversas frentes. Pontuou a criação de esquipes especializadas para atender diretamente os agricultores em agências. "Investimos no aprimoramento dos nossos processos para atender o produtor rural de uma forma personalizada, desde a concessão de crédito e até o estímulo a negócios", frisou.

De acordo com o dirigente, o Banrisul está atento à situação da estiagem no Rio Grande do Sul. "A falta de chuvas torna ainda mais estratégicos os investimentos. É nosso papel oportunizar aos nossos clientes o que seria a melhor solução para este problema, que é investir em irrigação. O risco da estiagem existe hoje e existirá no futuro. Por isso é fundamental olhar também para o amanhã", avaliou.

O Banrisul traz para a Expodireto uma estratégia voltada a cooperativas, empresas e propriedades rurais. São diversas linhas de crédito como a Agroinvest Irrigação, que possibilita o financiamento para aquisição de sistemas de irrigação, infraestrutura elétrica, reserva de água e equipamento para monitoramento da umidade no solo. Com os recursos oferecidos por meio de financiamentos, é possível investir na construção de cisternas, microaçudes e poços artesianos, além de reforçar a infraestrutura para captação e reserva de água.

Cláudio Coutinho também falou sobre o Financiamento Especial para o Setor Público, uma linha destinada para rede de distribuição de água, aquisição de máquinas e equipamentos para implantação de poços artesianos, geradores de energia fotovaltaica, energia elétrica produzida a partir da luz solar e máquinas para abertura de açudes, barragens e sistemas de captação de água. “Além do auxílio aos produtores, também temos conversado com os prefeitos e estamos presentes nos municípios, em todas as regiões do Rio Grande do Sul”, salientou.

O Fórum

Durante o evento, foram compartilhadas informações técnicas e discutida a importância dos retornos gerados pelos investimentos em agronegócio. Além do presidente da Famurs, Eduardo Bonotto, também estiveram presentes o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Agricultura, Erli Teixeira; o presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), Rafael Oliveira; entre outras autoridades.