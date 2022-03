Rotação com milho gera benefícios a outras culturas

A abertura do Fórum do Milho na Expodireto 2022 analisou os benefícios que as lavouras com o cereal geram para o cultivo de outras culturas. O evento no Parque da Cotrijal contou com a participação de palestrantes da Cooperativa Central Gaúcha, da Pioneer e da JF Corretora.

No Fórum, em sua 13ª edição, foi apresentado um estudo que indicou um aumento médio de 3,4 sacas por hectare a mais em uma plantação de soja após sete anos da inclusão do milho no sistema produtivo. É possível dizer que, em uma área de 300 hectares, seriam 1.020 sacas de soja a mais durante este tempo. Considerando cada saca de soja no valor R$ 195,00, seria um acréscimo de R$ 198.900,00 por ano. Ao longo dos sete anos em que foi realizado o estudo, seria uma acréscimo de quase R$ 1,4 milhão ao produtor.

A inclusão do milho na rotatividade permitiu a reciclagem de nutrientes, impediu doenças, plantas daninhas e pragas e gerou melhor conservação do solo. "Temos grande chance com o milho de produzir mais utilizando um sistema equilibrado e principalmente mais sustentável", afirmou o representante comercial da Pioneer e professor do Instituto de Ciências Agronômicas (Incia), Bernardo Tisot.