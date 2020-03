Emater atualiza situação dos grãos pelo interior do Estado

A segunda estimativa de produção da Safra de Grãos de Verão 2019/2020 foi divulgada pela Emater-RS durante a Expodireto Cotrijal. As lavouras de soja no Estado encontram-se 2% em desenvolvimento vegetativo, 11% em floração, 60% na fase de enchimento de grãos, 23% estão maduras e por colher e 4% já foram colhidas. Até a última terça-feira, a Emater-RS recebeu solicitação para 221 perícias de Proagro para a soja.

As lavouras de milho no Estado estão 6% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 7% em floração, 17% em enchimento de grãos, 17% maduras e 53% já foram colhidas. Na região de Santa Rosa, os produtores concluíram o segundo plantio (safrinha) e, atualmente, as lavouras de milho estão 16% em desenvolvimento vegetativo, 1% em floração, 1% em enchimento de grãos, 2% em maturação e 80% já estão colhidas, com rendimento médio de 7.569 quilos por hectare. Nas áreas irrigadas, a produtividade chegou em 12 mil quilos por hectare.

Na regional de Frederico Westphalen, as lavouras de milho com híbridos mais precoces e semeadas até a primeira quinzena de setembro apresentam bom potencial produtivo, variando entre 130 e 160 sacos por hectare.