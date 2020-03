Cinco dicas para aproveitar melhor a Expodireto

Os agricultores que estão no parque Cotrijal, em Não-Me-Toque, podem tirar melhor proveito da visita à Expodireto planejando antecipadamente o passeio ao evento. Com isso, ressalta o superintendente de Produção Agropecuária da Cotrijal, Gelson Melo de Lima, o produtor certamente vai lucrar com isso sem necessariamente ter que investir. Abaixo, veja cinco dicas de Lima para planejar melhor usa ida ao parque.