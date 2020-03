Um palco para conhecer melhor a agricultura 4.0

A principal novidade da Expodireto 2020 é um estrutura circular, com 1,6 mil metros quadrados, focada em inovação para o agronegócio. A Arena Agrodigital abrigará mais de 20 empresas, entre startups e indústrias tradicionais, além de instituições de ensino, pesquisa e o setor financeiro. Mais que produtos e serviços, o espaço será voltado à educação do produtor.

Com palestras e temas que ajudam os produtores a extrair da tecnologia um aumento real da produtividade e da rentabilidade do negócio, a Arena tem um foco também didático. E deverá se tornar um espaço fixo de estímulo à inovação dentro da Cotrijal e para seus associados.

A ideia, explica Nei César Manica, presidente da cooperativa que organiza a feira de Não-Me-Toque, foi criar um espaço onde estarão reunidas empresas tradicionais apresentando tecnologias de ponta, e não apenas startups.

"Também teremos startups, mas juntamente com grandes empresas que farão do espaço seu canal de comunicação com o produtor. Isso porque não adianta as indústrias desenvolverem soluções para problemas de conectividade, equipamentos e softwares, e outros processos, se o produtor não souber utilizá-los", explica Mânica.

É neste espaço de aprendizado, por exemplo, que o agricultor poderá buscar equipamentos e soluções tecnológicas, mas entendendo de forma precisa qual a melhor alternativa à sua necessidade e as especificidades de cada produto. Dentro da Arena estarão indústrias de máquinas e equipamentos, fabricantes de insumos e soluções para área vegetal e universidades e empresas de pesquisa.

"Mas o maior diferencial que eu destacaria dentro da Arena é a ideia que temos de torná-la um espaço fixo. Será como uma garagem onde vão poder estacionar startups o ano inteiro, desenvolvendo novos processos e soluções para o agronegócio", antecipa Mânica.

Com esse laboratório permanente, no qual as startups irão trabalhar para desenvolver produtos voltados às inúmeras demandas rurais, a Cotrijal se tornará a primeira cooperativa gaúcha a ter um hub totalmente voltado ao agronegócio, destaca Marcelo Schwalbert, superintendente financeiro e administrativo da Cotrijal e coordenador do espaço. "Neste primeiro ano decidimos direcionar a arena para mostrar para o produtor, de forma mais clara, quais as tecnologias que fazem mais sentido ele utilizar e o que lhe dá realmente retorno", explica Schwalbert.

O superintendente da Cotrijal acrescenta que, dentro da Arena, as palestras agendadas, mesmo que organizadas por empresas que lá estarão expondo, abordarão não produtos ou serviços, mas inovações que esperam operar nos próximos anos ou já existentes.

A exibição de produtos e serviços será feita por essas indústrias em seus estandes na feira - boa parte delas estará pela primeira vez com dois espaços na Expodireto, atraídas pela ideia da Arena Agrodigital. O local dedicado à agricultura 4.0 irá destacar a inovação de uma forma mais ampla.

"A meta é mostrar ao produtor como implementar a inovação de uma forma mais efetiva e que realmente traga valor e rentabilidade para ele. Vamos mobilizar caravanas de produtores, de diferentes unidades da Cotrijal, para participar das atividades na Arena", ressalta o coordenador do espaço.





Cotrijal terá grupo trabalho focado totalmente na inovação

O investimento para erguer a Arena Agrodigital foi de R$ 1,5 milhão. O local será a base para as futuras ações das Cotrijal direcionadas à agricultura 4.0. Marcelo Schwalbert, coordenador da Arena, explica que, após a Expodireto, o espaço se tornará uma referência para o trabalho do grupo de inovação que será criado dentro da Cotrijal ainda neste ano. "Após essa primeira experiência, o grupo poderá avaliar o que mais deu certo, o que precisa melhorar ou ganhar mais espaço para o evento de 2021. E também irá balizar as futuras ações da cooperativa", conta Schwalbert. Ele diz que já estava em curso a proposta de montar um grupo que se dedicasse exclusivamente a pensar a inovação dentro da Cotrijal e para os cooperativados, o que ganhou impulso com a Arena Agrodigital. "Ao erguer essa estrutura para a Expodireto, refletimos sobre o que viria depois. Com esse grupo estruturado para difundir a inovação teremos um local fixo para centralizar essas atividades. Assim, podemos ter muitas outras ações educativas, criativas e com foco no dia a dia do produtor", comemora Schwalbert.

Conecte-se

Para que os visitantes acompanhem as atrações da Arena Agrodigital, a Cotrijal criou um app, disponível para os sistemas operacionais IOS e Android, gratuito, denominado Arena Agrodigital. No app, os usuários terão acesso à programação e poderão se cadastrar previamente, garantindo assim a sua vaga nas palestras. Basta clicar em 'QUERO PARTICIPAR' e preencher um cadastro simplificado, com nome, e-mail, telefone e empresa em que trabalha. No cadastro, também pode ser sinalizada a necessidade de emissão de certificado de participação - que será enviado após o evento.

fique atento

Hoje - (14h) Gil Giardelli é um dos nomes mais influentes em termos de pesquisa da cultura digital. Com 15 anos de atuação, trará um panorama sobre as macrotendências em inovação e tecnologia mundial. Dia 3/3 - Terça-feira (10h) O presidente da John Deere Brasil, Paulo Herrmann, analisa o impacto da inovação e tecnologia em máquinas e equipamentos na produtividade. Dia 4/3 - Quarta-feira (14h) Palestra com o economista e chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins, sobre o novo consumidor e suas exigências, ameaças e oportunidades para a Pecuária 4.0. Dia 6/3 - Sexta-feira (14h) Painel com participação dos CIO's Daniel Misturini (Cooperativa Santa Clara), Ricardo Nizoli da Stihl e Vinicius Malmann (BsBios), mediado pelo gerente de TI da Cotrijal, Luiz Felipe Lopes.

