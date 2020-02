Coronavírus afeta a Expodireto

Com a Expodireto prestes a começar e receber centenas de estrangeiros, a cidade de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, e a Cotrijal, organizadora do evento, se mobilizam para uma possível presença do coronavírus entre os visitantes.

O evento tem início na segunda-feira (2) e segue até o dia 6 de março, no Norte do Estado, onde já há um caso suspeito da doença, na cidade de Passo Fundo. Dentro do parque, a estrutura do ambulatório e as equipes da área de saúde também foram treinadas para o novo cenário, conta o coordenador da Área Internacional da Expodireto, Evaldo Silva Júnior.

“Temos todo um protocolo que estamos trabalhando com ações e orientações internas no parque, desde o ambulatório até questões típicas de uma feira de negócios, onde se trocam muitos apertos de mão. Ai a instrução é, além do álcool gel, lavar muitos as mãos, evitar os contatos mais próximo no cumprimento, no beijo, dos espirros. Cuidados pessoais, enfim”, explica Silva.

O executivo ressalta que os visitantes não precisam e nem devem cometer exageros, como usar máscara no parque. Essa medida, diz, serve apenas no caso de pessoas que estão com sintomas de gripe, espirros e sinais associados.

“A máscara evita a transmissão de quem tem para quem não tem a doença. Mas, quem não apresenta sintoma, não há razão para o uso, e nem razão para deixar de visitar a feira, claro”, ressalta o coordenador.

A doença, porém, já provocou mudanças nas delegações internacionais. Primeiramente houve redução de participação dos participantes da China, de cerca de 30 integrantes para seis. Em comum acordo entre o governo chinês, empresas e embaixada brasileira, se definiu que viria apenas quem estava distante de áreas de maior risco no país. Agora, desembarcam na cidade apenas o grupo de Xangai, área mapeada fora da zona de risco, diz Silva.

Da Itália viriam em torno de 20 pessoas, comitiva agora reduzida para cerca de 10. Outros representantes de países da Europa, já com passagens compradas, também suspenderam a vinda.

“Com isso, claro, teremos uma queda em relação aos anos anteriores, quando visitaram a feira próximo de 500 estrangeiros vinculados ao pavilhão internacional. Mas não sabemos como ficaram aquelas comitivas organizadas diretamente pelas empresas expositoras. É uma questão também de cada organizador e do viajante, uma questão de foro íntimo, de vir ou não”, pondera Silva.

De um total de cerca de 80 países previstos para estarem na Expodireto de 2020, o número caiu para 66, diz o coordenador da área internacional.

“Mas vale destacar que temos novidades e países com aumento de delegações, como Israel, Índia e Alemanha. O Paraguai, por exemplo, virá com a maior delegação da história, inclusive com a previsão de vinda do presidente, Mario Abdo Benitez, na abertura”, comemora Silva.

O trabalho de prevenção ao risco da presença do coronavírus envolve uma organização conjunta do Itamaraty, Ministério da Agricultura, Secretaria Estadual da Saúde e também dos municípios de Não-Me-Toque e região, com Passo Fundo e Carazinho, explica o coordenador da área internacional da feira.

De acordo com o secretário municipal da saúde, Marco Antonio da Costa, equipes da área da saúde e vigilância sanitária foram treinadas para identificar suspeitas e hospital local tem área de isolamento, se necessário.

"Temos leitos de retaguarda, mas isso é apenas para casos extremos. A pessoa que tiver com suspeita de coronavírus primeiramente fica isolada em casa ou, no caso de estar em hotel, no seu quarto", explica Costa.