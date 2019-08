Atividades abordam setor e desenvolvimento pessoal

Eduarda Endler

Além de viabilizar negócios, a Expoagas deseja trazer entretenimento, reflexões e capacitação aos participantes do evento. Analisando os temas em voga no varejo, a Agas trará debates importantes para o setor supermercadista, como prevenção de perdas, gerenciamento de equipes e tecnologia, mas também assuntos atinentes ao desenvolvimento pessoal dos participantes e à conjuntura político-econômica brasileira. Na programação estão visitas técnicas, seminário jurídico e palestras, que ocorrerão no Salão de Convenções e no Teatro do Sesi, ao longo dos três dias do evento.

Entre as palestras magnas, realizadas sempre pela manhã no Teatro do Sesi, os destaques deste ano serão a jornalista Glória Maria, com o tema É preciso reinventar-se; o consultor canadense Mike Ross, que abordará o comportamento dos consumidores no ponto de venda; o filósofo, professor e escritor Clóvis de Barros Filho, propondo reflexões de vida e carreira ao público; o jornalista Alexandre Garcia, abordando perspectivas para o Brasil; e o educador físico Márcio Atalla, conhecido pelo quadro "Medida certa", com dicas de saúde e bem-estar.

Nas tardes, três grandes painéis vão mobilizar o público, sempre às 15h, no Teatro do Sesi. No dia 20 de agosto, o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, falará sobre Administração Tributária Digital no Seminário Jurídico. No dia 21, a atriz e bailarina Cláudia Raia contará detalhes de sua trajetória e motivará os participantes na programação feminina do Agas Mulher, com a palestra Nas raias do empreendedorismo.

Já no dia 22, será a vez do Agas Jovem promover sua programação, com palestra do CEO do iFood, Carlos Eduardo Moysés, que abordará Tendências e mudanças do mercado - Case iFood. A agenda prevê, ainda, visitas técnicas, oficinas práticas e a programação do Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT).