Expoagas 2019 promete movimentar R$ 520 milhões em negócios

Eduarda Endler

Tradicional entre o setor supermercadista, a Expoagas 2019 - 38ª Convenção Gaúcha de Supermercados, da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), reunirá 48 mil pessoas ligadas à cadeia do abastecimento, entre os dias 20 e 22 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Para o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo, a feira cumpre um importante papel. "Estamos demonstrando a importância e a contribuição que o Rio Grande do Sul deu para o Brasil, através de um sistema cooperativista, associativista, limpo, honesto e transparente. Um modelo excelente para ajudar a fomentar os negócios. Temos esse objetivo na feira. Todos os estados brasileiros estão confirmando suas participações", destaca.

Além dos estados brasileiros, a Expoagas contará com a participação de delegações de outros 11 países, se consolidando em um evento de grande magnitude. A expectativa da associação é movimentar pelo menos R$ 520 milhões em negociações entre os 372 expositores e visitantes. "Tudo de tendência, responsabilidade ambiental, saudabilidade terá na feira", afirma. No total, 7 mil CNPJs estarão na Expoagas.

Na programação estão feiras de negócios, que contarão com fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo, além da apresentação de mais de 800 novidades ao mercado. "O foco é praticidade e saudabilidade, a preocupação com produtos naturais. O Brasil vive esse problema: a falta de renda vem atrasando essa preocupação com a saudabilidade. Existe a consciência, mas falta a renda", salienta o presidente da Agas.

E como a Expoagas busca tradicionalmente trazer as tendências e hábitos de consumo dos gaúchos, neste ano, conta com crescimento no número de expositores de alimentos com apelo saudável, como tapiocas, produtos orgânicos e barras de cereais. Conforme Longo, a entrada desses produtos nas compras dos gaúchos será um processo gradual de qualificação.

Conforme a Agas, a maioria dos expositores está retornando ao evento. A empresa Girando Sol é uma das tradicionais participantes. Segundo o diretor Gilmar Borscheid, a marca têm destaque anual, sendo a terceira empresa mais vezes premiada no Carrinho Agas.

Fabricante de produtos de limpeza, a Girando Sol existe desde 1991 e tem sede em Arroio do Meio (RS). A participação na feira, segundo Borscheid, possibilita a aproximação com os clientes. "É o momento de apresentarmos nossas estratégias e lançamentos, alavancando nossos negócios. Estamos otimistas e confiantes no fechamento de grandes negócios." Ele reitera que a modernização na linha de produtos, com destaque para a nova linha de limpadores perfumados, os neutralizadores de maus odores, que trazem sensações de bem-estar e aconchego para os ambientes da casa.

A Friolack, que possui uma linha extensa de produtos derivados do leite. também tem presença tradicional na feira. Localizada em Chapada, no Sul do Estado, apresentará seus lançamentos, além de queijos premiados.

O diretor comercial Rodrigo Giacomini acredita que o evento é uma das mais eficientes oportunidades de fazer negócios. "Buscamos criar e reforçar vínculos com clientes e parceiros", enfatiza.