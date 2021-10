Médicos tiveram que lidar com parte emocional

Uma nova variável foi incluída na hora de decidir sobre a adoção de determinado procedimento de saúde a partir do contexto da pandemia. A realidade posta há mais de um ano e meio reforçou a importância de uma relação mais horizontal entre médico e paciente. Sem uma receita, como em remédios, os profissionais da saúde passaram a lidar com o emocional mais fragilizado de quem buscava e ainda busca atendimento.

"Tivemos de pesar mais a relação risco x benefício de cada situação. Alguns pacientes estavam mais tranquilos, outros tinham medo. Precisamos nos adaptar a esta nova realidade, mas conseguimos lidar bem", explica o geriatra Vitor Pelegrim, vice-coordenador do Programa de Residência Médica em Geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pesquisador do Núcleo de Pesquisas sobre o Envelhecimento e o Idoso da Universidade de São Paulo (USP).

Desde o começo da pandemia, foram seguidas as orientações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). "Para abrir a porta do consultório, tínhamos de ter segurança do que estávamos fazendo para não criarmos riscos desnecessários", conta o cirurgião plástico Giuliano Borille, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional do Rio Grande do Sul (SBCP-RS).

Cada caso é um caso, e toda a pessoa tem de ser escutada, considera o oftalmologista Cristiano Leite. "Teve paciente com indicação de cirurgia, mas que poderia esperar. Sempre converso, informo da possibilidade de o procedimento ser planejado e escuto o que ele está trazendo. Às vezes, uma doença ou problema de saúde está interferindo muito no dia a dia. Então, precisa agir com mais rapidez", diz Leite, que atende em clínica e no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre.

Com um grande número de médicos e pacientes de maior risco por serem idosos, especialmente na geriatria, muitos tiveram atendimentos remotos. "Aprenderam e se adaptaram no uso de meios digitais, como o Meet e o WhatsApp. Também foi uma revolução a utilização de receitas digitais para quem já era paciente", destaca Pelegrim. Segundo o médico, após o fechamento do consultório no começo da pandemia, o número de atendimentos normalizou ao longo do ano - seja na modalidade presencial ou online, que chegou a quase 100% e que hoje está abaixo de 20%.

Até que se tivesse evidência de que os tratamentos dermatológicos pudessem ser realizados sem maior risco ao paciente em relação ao Covid, médicos evitaram realizar procedimentos, segundo a médica Analupe Webber, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul

(SBD-RS). Muitas questões puderam ser respondidas parcialmente em teleconsultas, por exemplo. "Embora precisem ser avaliadas presencialmente para um diagnóstico definitivo, a teleconsulta ajudou e, aos poucos, foram surgindo consensos sobre risco x benefício."

Mas tanto na dermatologia, quanto na oftalmologia, há casos em que é difícil adotar o atendimento remoto. A presidente da SBD-RS relata a dificuldade de avaliação em exames de sinais, por exemplo, onde o uso de equipamentos no consultório auxiliam na avaliação das lesões.