Imunização estimula retorno a consultórios médicos

A servidora pública federal Detiana Pereira Custódio costumava fazer com frequência seus exames periódicos até 2020. "Sem nenhuma queixa ou sintoma, deixei para fazer o checkup no mês passado, depois de vacinada com as duas doses", detalha. O receio não era somente com o risco de se contaminar, mas de transmitir para a família. Casada, mãe de três meninos e morando com a mãe, decidiu se resguardar.

Após retornar ao médico para uma consulta presencial em setembro deste ano, fez os exames de rotina, com resultado um pouco acima do limite apenas para colesterol. Mais confiante a partir da imunização, agendou horário para a mãe, que se queixa de dor no joelho e estava postergando a ida ao traumatologista. "Este ano, estou mais tranquila. Estava com muito medo, agora mês passado voltei a fazer academia", conta.

Assim como muitos deixaram de buscar atendimento médico, outros, apesar do medo, tiveram necessidade de agendar consulta. As angústias, a solidão ou mesmo a negação fazem parte dos relatos dos pacientes que buscaram atendimento de saúde. A situação não é exclusiva de pessoas acometidas por Covid, e desafia os médicos a ouvirem além das queixas cotidianas dentro dos consultórios.

"Como médicos, temos de respeitar muito nosso paciente. Independente da especialidade, nosso papel também é escutar essas pessoas e oferecer algum conforto. Muitas das consultas no ano passado foram quase um desabafo", relata o oftalmologista Cristiano Leite. Enquanto algumas mostram certo pânico por causa do coronavírus, outras, ao contrário, tiram a máscara no consultório sem necessidade. Nos dois casos, o caminho é a conversa. "Estamos aqui também para ajudá-las a se protegerem, inclusive explicar que podem ficar de máscara", afirma Leite.

O desconhecido não atingiu somente pacientes. Médicos e equipes que atuam na área da saúde também sofreram com a doença. "Todos ficamos mais ansiosos no início, e não podíamos deixar que isso atrapalhasse nossa visão técnica. Até para tranquilizar alguns pacientes que chegavam com um nível de ansiedade maior", explica o cirurgião plástico Giuliano Borille, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - Regional do Rio Grande do Sul.

A dermatologista Analupe Webber, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, relata que as pessoas se sentem mais seguras no consultório do que no hospital, mas algumas ainda têm receio de tirar a máscara para ser examinado. "Procuramos mostrar que adotamos todos os protocolos. Usamos Equipamento de proteção individual (EPI), deixamos as janelas abertas e cuidamos da limpeza do consultório. Como precisamos chegar muito perto do paciente para examinar, temos de nos proteger e protegê-lo", observa a médica.