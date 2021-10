Do álcool em gel à máscara: os hábitos que devem permanecer no pós-pandemia

O medo de ser contaminado por um vírus desconhecido e mortal alterou a vida de todos. Lavar as mãos com muita frequência, carregar um tubinho de álcool gel na bolsa, na mochila ou no porta-luvas do carro, desinfetar as compras depois de chegar do mercado, tirar os sapatos ao entrar em casa, abrir as janelas dos espaços fechados e desligar o ar-condicionado, manter distância em filas, não sair de casa quando do surgimento de sintomas respiratórios, cumprimentar com o cotovelo, usar máscara.

Quando no dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde anunciou a confirmação do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, ninguém tinha ideia de como a pandemia iria afetar a vida de todos os brasileiros. Ao se olhar para trás, passados quase um ano e oito meses daquele dia, nota-se que muita coisa mudou. E uma dessas mudanças diz respeito ao modo como as pessoas se comportam diante de uma situação de risco sanitário.

Higiene das mãos e uso do álcool em gel devem ficar, mas a máscara tende a cair em desuso

Para Gregory Saraiva Medeiros, as ações que deveriam se perpetuar vão além dos atos físicos, como lavar as mãos ou usar máscara. "Um hábito que certamente não deveríamos perder é a capacidade de olhar para o outro, colocar a segurança do outro sempre no nosso pensamento, ter um senso de coletividade, entender que a saúde pública e planos de combate às pandemias são muito importantes", salienta.

Para a médica, que é coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HCPA, a higiene das mãos e medidas de etiqueta respiratória, como cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, se manterão mesmo com o fim da pandemia de Covid-19. "São medidas importantes para evitar a transmissão de doenças infecciosas respiratórias. São simples e eficazes para prevenção da transmissão de infecções. Além disso, as pessoas com doenças infecciosas devem estar afastadas pelo período preconizado para a doença, evitando a manutenção da cadeia de contagio", observa.

No que diz respeito aos hábitos que irão permanecer mesmo com o fim da crise sanitária, a professora destaca um em especial. "Já tivemos isso na pandemia de influenza em 2009 e, agora, a pandemia de coronavírus talvez tenha reforçado, que é a importância de termos as mãos higienizadas, de adotarmos o uso do álcool em gel quando na rua", aponta, salientando outra medida que crê deva ser mantida por algumas pessoas. "Sou favorável à adoção de máscara para quando se está doente ou para quando se vai a um local de alta exposição. Se você vai visitar alguém em um hospital, por exemplo, seria uma medida interessante utilizar uma máscara, algo que te proteja de pegar doenças e que também proteja as pessoas mais vulneráveis. Talvez um pouco o distanciamento, não falar tão próximo de outra pessoa. Mas, como eu disse, isso é para um grupo de pessoas. Não acredito que toda a população vai modificar a sua forma de viver", enfatiza Melissa.

Melissa Markoski é professora da área de Biossegurança na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). A docente, que é doutora em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), acha que, para uma boa parte da população, a pandemia trouxe algumas considerações sobre como é possível prevenir doenças com hábitos de higiene. "Muitas pessoas, por exemplo, se deram conta de que ficar mais isolado, usar máscara, higienizar melhor as mãos, previne doenças comuns do dia a dia. Mas não é para todos. Ainda temos pessoas que estão seguindo orientações pelo simples fato de seguir, mas que não pararam para pensar sobre isso. Outras não possuem acesso à educação mais básica sobre questões relacionadas à higiene. E outras simplesmente não acreditam", afirma.

O médico, que também é professor da Faculdade de Medicina da Unisinos, diz ser difícil prever quais hábitos irão se manter após o fim da pandemia. No entanto, ele arrisca um palpite. "Acho que o uso do álcool em gel vai ficar, a higienização das mãos vai ficar, mas vejo que, do ponto de vista cultural, possivelmente a máscara e o distanciamento social sejam medidas sanitárias que não serão mantidas a longo prazo", destaca Medeiros.

No trabalho ou em casa, rotinas mudaram e devem permanecer

A porto-alegrense Ana Clara Macedo tem 34 anos e é designer de sobrancelhas e de cílios. Ela realiza seus atendimentos no domicílio dos clientes e, desde que o novo coronavírus chegou na Capital, teve de adotar uma série de medidas visando a segurança dos clientes e a sua própria. "Eu não usava máscara antes, e a higiene das mãos não era realizada com tanta frequência. Agora, em todos os atendimentos, uso a máscara e exijo que a cliente faça o mesmo, até porque eu tenho de ficar muito próxima da pessoa, pois é um trabalho de detalhes", afirma. Além disso, Ana também adotou outro hábito na sua rotina de trabalho diária. "Agora, sempre que eu entro na casa de uma cliente, retiro os sapatos. Nem precisa ela pedir", diz.

Os cuidados visam à saúde dos dois lados, mas, também, tem a manutenção da renda mensal como motivo, afinal de contas, profissional doente não pode trabalhar e cliente doente não pode solicitar o serviço. "Pretendo manter todos esses cuidados após o fim da pandemia. Tenho duas filhas crianças e, com a pandemia, me dei conta de que posso acabar levando alguma doença para casa", observa.

As rotinas de higiene não mudaram somente para quem trabalha na rua. A dona de casa Cármen Costa também teve de alterar hábitos do dia a dia. Aos 68 anos, se viu obrigada, pela primeira vez, a desinfetar as compras realizadas logo após colocar os pés dentro do apartamento. "Fiquei com muito medo de contrair essa doença. Eu tenho bronquite crônica e sei que, se me contaminasse, o risco de ir parar em um hospital era grande. Então, passei a limpar com álcool praticamente tudo que entra em casa", aponta.

Moradora do bairro Cavalhada, em Porto Alegre, Cármen separou um espaço na área de serviço para desinfetar os produtos comprados no supermercado, na padaria ou na fruteira. "Eu passo álcool 70º em tudo. Desde o início da pandemia. Todo mundo pega, agarra, respira, em cima desses produtos. Me sinto mais segura fazendo isso e posso dizer que deu certo, pois não me contaminei", diz ela, que, por morar sozinha, teve de manter todas as rotinas de diárias de saídas de casa. "Se eu vou manter isso depois que a pandemia acabar? Claro que vou! Não me toma muito tempo e é uma forma de me proteger", salienta.