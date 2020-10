Um ano marcado por ampliação em hospitais e leitos

O ano de 2020, atípico pela pandemia da Covid-19, também ficará marcado como um período em que a rede de saúde em Porto Alegre, e também em todo o Rio Grande do Sul, recebeu investimentos. Houve ampliação na capacidade de atendimento em diversas regiões do Estado, criação de novos leitos e, especialmente, aumento no número de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), fator decisivo para dar uma resposta ao novo coronavírus.

Além do monitoramento na rede, houve investimentos do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre. Na Capital, um dos destaques foi o Hospital Vila Nova, na Zona Sul, que teve o acréscimo de 66 leitos.

No balanço de ações do governo do Estado no enfrentamento à Covid-19, com dados atualizados no fim de setembro, o relatório apresentou a criação de 951 novos leitos de UTIs adulto no Sistema Único de Saúde (SUS), o que representou um aumento de 102% da capacidade no Estado, que passou a contar com um número total de 1.884 leitos. Mas também houve investimentos no âmbito privado. Grandes hospitais fizeram aportes significativos. Instituições de saúde privada também expandiram sua atuação.

Obras de novo edifício do complexo Santa Casa avançam em Porto Alegre

O novo hospital também disponibilizará dois postos de enfermagem, ampliação do número de posições de medicação de 12 para 18, ampliação do número de salas de acolhimento e consultórios e um Centro de Diagnóstico por Imagem dedicado à emergência, o que deve agilizar os atendimentos.

A partir da inauguração, a emergência atual, no Santa Clara, será desativada, passando a fazer parte do saguão de entrada. Com isso o ingresso de pacientes pela urgência será pelo andar térreo do novo edifício, com acesso pela rua Professor Annes Dias, no Centro da Capital.

O restante do valor necessário para o hospital - cujo nome será Nora Teixeira em homenagem à filantropa - deverá vir de novas doações que estão sendo articuladas pela própria Nora, além de financiamento via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes).

Alguns desses novos investimentos em saúde tiveram início ainda em 2019. É o caso da expansão do Complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Após a doação de R$ 60 milhões feita pelo casal de empresários Nora Teixeira e Alexandre Grendene, está sendo erguido um prédio que irá abrigar a nova emergência do hospital, com 28 leitos voltados para atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Mãe de Deus vai investir R$ 144 milhões

Outra instituição de saúde que faz investimentos é o Hospital Moinhos de Vento, que inaugurou em outubro sua unidade no hub da saúde, em Canoas, investimento de R$ 20 milhões. Outra iniciativa prevê R$ 54,3 milhões para obras e projetos de expansão do Moinhos.

O Hospital Mãe de Deus fará, ao longo dos próximos cinco anos, um investimento de R$ 144 milhões em expansão em Porto Alegre. Em 2020, o hospital entregou 10 leitos de CTI adulto e reabriu o serviço de traumatologia da unidade Carlos Gomes. Além disso, também foram reformados 105 leitos das unidades de internação. As obras de expansão do Mãe de Deus devem ser finalizadas em 2025.

Iniciativa privada banca unidade para atender Covid

A Gerdau e a Ipiranga doaram R$ 4,2 milhões cada, com a primeira fornecendo 400 toneladas de aço e o conhecimento na montagem de estruturas de metal, e a segunda, com apoio na gestão e na coordenação do projeto. O Grupo Zaffari contribuiu com R$ 2 milhões, totalizando um investimento de R$ 10,4 milhões. O Hospital Moinhos de Vento também colaborou com protocolos, materiais e medicamentos. A gestão é da Rede de Saúde Divina Providência.

Construído em tempo recorde, um novo centro de tratamento para pacientes infectados pelo novo coronavírus foi aberto em junho em Porto Alegre. Anexo ao Hospital Independência, o espaço conta com 60 leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto saiu do papel por meio da união entre empresas.

CCG Saúde inicia atendimento em hospital na Capital em dezembro

Uma das iniciativas de destaque em 2020 é o novo hospital do Grupo CCG Saúde em Porto Alegre. Trata-se do Hospital Humaniza, edificação com 12 mil metros quadrados, fruto de um investimento de R$ 250 milhões. O funcionamento do complexo de 10 andares na rua Ramiro Barcelos está previsto para ocorrer a partir de dezembro deste ano, com 220 leitos, sendo 20 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A estrutura contará, ainda, com consultórios e 10 salas cirúrgicas. O empreendimento tem consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein.

O Hospital Humaniza tem como foco especialidades de cardiologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, gastroenterologia e cirurgia. O atendimento é direcionado a conveniados ou não ao CCG e a pacientes no modelo particular.

Em 2020, o CCG Saúde acelerou seu processo de expansão. Além do Hospital Humaniza, há iniciativas na Grande Porto Alegre e em outras cidades gaúchas - a empresa opera nas regiões de Novo Hamburgo e Bagé e chegou a Santa Catarina, com atividades em Florianópolis. Em junho, inaugurou, no Centro de Porto Alegre, a Clínica Mais, com 70 consultórios. A empresa iniciará, nos próximos meses, operações nos municípios de Montenegro e Santa Maria.

Outro player do setor, a Doctor Clin, operadora de planos de saúde, inaugurou uma nova unidade no hub da saúde em Canoas, com um investimento de R$ 7 milhões. A empresa também inaugurou, em agosto, uma nova clínica voltada a diversas especialidades, localizada no município de Gravataí, com aporte de R$ 6 milhões.

A Doctor Clin, por intermédio de sua holding, também adquiriu 75% do Laboratório Qualitá, um negócio de R$ 1,6 milhão. Com essa aquisição, o Qualitá foi ampliado para os municípios de Gravataí e Dois Irmãos. Estão previstas, até o final do ano, a instalação de novas unidades em Esteio e Porto Alegre.