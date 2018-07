Pesquisa aponta que pessimismo convive com desejo de empreender

A longa crise econômica, cujas consequências ainda são sentidas por todos os setores, especialmente o varejo, também tem deixado suas marcas no estilo de ser e consumir dos porto-alegrenses. É o que mostra a 10ª edição da pesquisa "Os Porto-alegrenses e o Consumo", desenvolvida pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Sul) com exclusividade para o Jornal do Comércio. Duas das conclusões mais curiosas do estudo são, ao mesmo tempo, antagônicas e complementares. Enquanto 79% dos entrevistados acreditam que o futuro do País irá se manter igual ou piorar, 19% declararam ter intenção de investir em um negócio próprio nos próximos dois anos - ao primeiro olhar, 19% pode parecer um percentual acanhado, mas basta observar o número do ano passado, 6%, para se perceber a importância do crescimento deste indicador. Também caiu significativamente o índice de pessoas que declararam não ter condições de investir em nada: em 2017, correspondiam a 42% dos entrevistados; neste ano, são apenas 25%.

Do total de entrevistados, 44% estão dispostos a fazer investimentos conservadores, como poupança e imóveis. O percentual é pouco inferior ao do ano passado, quando 52% dos consumidores enxergavam os imóveis e a poupança como aplicações vantajosas. "Esses dados revelam que o porto-alegrense ainda está pessimista, mas tem um grande desejo de mudança. Os investimentos que faz ainda são conservadores, e o seu ânimo na melhora da economia é baixo, mas ele vê possibilidade de mudança nos próximos dois anos. O destaque é o caminho do empreendedorismo para concretizar essa mudança", comenta a professora e pesquisadora da ESPM-Sul, Liliane Rohde.

Outro aspecto que chamou a atenção na pesquisa foi o aumento importante no percentual das classes D e E, além de um discreto crescimento da representatividade da classe C nas ruas da Capital. Entre a classe C, por exemplo, o percentual era de 40% no ano passado, contra 44,5% em 2018. Já as classes D e E tiveram o aumento percentual mais destacado: em 2017, eram 1% dos entrevistados; agora, são 7%. "Podemos ler essas informações sobre classe social como um reflexo da situação econômica do País, que vem achatando as classes B e C, e aumentando o contingente nas faixas de renda mais baixas. O alto desemprego e a informalidade são fatores que interferem nesse índice", salienta Liliane. Na outra ponta, as classes A e B apareceram encolhidas nesse levantamento: a classe A passou de 10% para 8,5% dos entrevistados; já a B caiu de 49% para 40%. Ainda segundo a professora, esses percentuais também refletem o afastamento das pessoas de classe mais alta do comércio de rua. "Por questões de segurança, elas procuram os shoppings e até mesmo a internet para as compras", acrescenta.

Recolhidos durante o mês de maio a partir de 401 entrevistas, os dados refletem o perfil das pessoas abordadas em locais públicos de Porto Alegre, zonas de intensa concentração de comércio de rua, como o Centro, a avenida Assis Brasil, o bairro Tristeza, a Avenida da Azenha e a região do Parcão. A distribuição por sexo seguiu a proporção média da população da cidade, com 53% de mulheres e 47% de homens entrevistados. Um destaque no perfil de quem respondeu à pesquisa foi a idade média, que aumentou. Para se ter uma ideia, 53% têm entre 26 e 45 anos - na pesquisa do ano passado, 46% dos respondentes estavam nessa faixa etária. Entre os entrevistados, 63% têm filhos nesta edição do levantamento - em 2017, 56% eram pais ou mães.

Além das perguntas, a pesquisa também elaborou perfis dos consumidores a partir de afirmações relacionadas aos hábitos de vida e às preferências de cada um. É uma espécie de arquétipo de quatro tipos de consumidores, que revela, em parte, o perfil ideológico e de costumes da população de Porto Alegre.

