Manutenção de investimentos representa conquista para o Sesc-RS

Manter ações e investimentos nos 497 municípios gaúchos é um desafio muito maior do que parece, especialmente em um período de economia acanhada, instabilidade política e crescimento quase nulo. E é exatamente essa a façanha que o Serviço Social do Comércio (Sesc-RS) comemora. Ações como a inauguração da Unidade Sesc/Senac Três de Maio, a instalação de academias de ginástica, musculação e pilates em diversas cidades, a implementação de dois Espaços Sesc de Saúde e a ampliação dos Programas Sesc Maturidade Ativa e Sesc Voluntariado são exemplos do esforço que a entidade vem fazendo para continuar proporcionando qualidade de vida aos seus beneficiários e à comunidade em geral. Para blindar-se contra os momentos de incerteza e garantir o atendimento da crescente demanda pelos serviços, a aposta é unir forças com os poderes públicos, em especial os governos estadual e dos municípios, em projetos afins e que beneficiem a sociedade como um todo.

Valorizar o capital humano da entidade e concentrar energias em desenvolver as competências essenciais do Sesc foram as estratégias adotadas pela entidade para o alcance desses resultados. O fortalecimento da cultura organizacional a partir do que os dirigentes chamam de visão compartilhada e construtiva das soluções possibilitou o desempenho positivo. Neste ano, O programa de certificação Great Place to Work (GPTW) manteve a 3ª colocação do Sesc-RS entre as 10 melhores empresas de grande porte do Rio Grande do Sul, sendo a 1ª no segmento de serviços, liderando também entre as de capital exclusivamente nacional. A instituição também está na 35ª posição entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil.

Diferente de uma empresa ou entidade convencional, o Sesc tem o bem estar comunitário como um dos principais indicadores, o que torna o trabalho da instituição complexo e, ao mesmo tempo, abrangente. "Ao longo de sua história, o Sesc-RS tem priorizado a inclusão em sua atuação, por meio da disseminação de valores sociais, essenciais ao desenvolvimento integral do indivíduo, para o exercício pleno da cidadania em todas as fases da vida. A ação educativa é o que distingue e singulariza o nosso trabalho, ampliando a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços", afirma o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

Para os próximos anos, o desafio não será somente manter, mas ampliar os investimentos nas áreas de atuação da entidade. Um dos focos de atenção serão os Espaços Sesc de Saúde, com serviços de Nutrição e Clínico-Geral, que tendem a crescer devido à grande procura, que reflete uma demanda reprimida por esse tipo de atendimento. "Há ainda o projeto de incrementar nossas unidades, transformando-as em centros de qualidade de vida, com ainda mais opções de lazer, entretenimento, educação e saúde. Também apostamos no desenvolvimento de serviços atrativos ao público adolescente", completa Bohn.