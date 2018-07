Sindilojas atua para o crescimento do comércio lojista

A história do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Porto Alegre) acompanha o desenvolvimento do próprio sindicalismo brasileiro. Em 1931, houve a reformulação da Lei Sindical de 1907, e o Decreto nº 24.694, que dispõe sobre os sindicatos profissionais, foi assinado em 12 de julho de 1934.

A entidade foi criada em 18 de outubro de 1937 por ação de um grupo de varejistas. Um dia antes, seis deles haviam mandado publicar um convite no jornal Correio do Povo aos demais lojistas para se reunirem e tratarem sobre a fundação da entidade que os representaria. Atendendo ao chamado, outros 16 comerciantes se uniram aos seis primeiros e, às 20h do dia 18 de outubro, fundaram o Sindilojas Porto Alegre. Porto Alegre. André Serrano, da Velasco & Serrano, proprietária da Joalheria Cruzeiro, foi aclamado o primeiro presidente da entidade. A iniciativa se multiplicou ao longo dos anos e, atualmente, são, aproximadamente, 18 mil empresas associadas da Capital e também de Alvorada.

Para que os lojistas e suas equipes se diferenciem nos seus mercados de atuação, aumentando a competitividade, o Sindilojas Porto Alegre, durante o ano, oferece uma agenda de eventos, cursos, missões empresariais, encontros, entre outros programas. Com essa vitalidade, completou, em 2017, 80 anos na representação, defesa e promoção do desenvolvimento da classe lojista. As missões empresariais, por exemplo, costumam visitar as mais importantes feiras de moda e varejo realizadas no Brasil.

A entidade também promove capacitações, visitas técnicas, Cafés com Lojistas e outros eventos para qualificar o setor varejista para que encontre as melhores soluções para manutenção e prosperidade do seu negócio. Essas iniciativas, muitas vezes, contam com palestrantes convidados para abordar e debater temas do interesse do setor. O próximo Café com Lojistas, marcado para 27 de agosto, será sobre reputação de marcas, um dos fatores mais importantes para a manutenção ou a criação de um ambiente favorável para as empresas. Com o uso cada vez mais frequente das redes sociais pela população, é essencial estar preparado para utilizar essa ferramenta a seu favor, elevando a capacidade de interação com os públicos de interesse e de melhorar a reputação.

O Sindilojas Porto Alegre atua, também, na linha de frente para o atendimento das demandas do comércio lojista. Dessa forma, alcançou diversas conquistas que fortalecem o comércio, como, por exemplo, a manutenção da abertura das lojas em feriados e a extinção do feriado do dia 20 de novembro, que os empresários consideravam que prejudicava amplamente o resultado das lojas de todos os setores.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, considera que o grande desafio é, sem dúvida, oferecer cada vez mais ações voltadas para os lojistas. "Representamos uma classe vital para a economia e uma das principais responsáveis pela geração de emprego. O objetivo da nossa entidade é gerar possibilidades para o desenvolvimento e o crescimento constante do comércio varejista, de maneira justa, ética e com oportunidades para todos os empresários da nossa categoria, independentemente do porte da loja", destaca.

E, com esse objetivo, foi criada a Feira Brasileira do Varejo (FBV), que, há cinco anos, mobiliza o setor e, a cada edição, supera o número de visitantes e negócios prospectados entre os expositores. "O compromisso do evento é com o desenvolvimento e o profissionalismo do varejo, e é por isso que, a cada edição, a FBV cresce ainda mais e aproxima os lojistas das principais tendências, inovações e soluções mundiais para o setor", complementa Paulo Kruse.