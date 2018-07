Sindiatacadistas é modelo de sinergia entre entidades patronais

Com a missão de representar e orientar as empresas do setor atacadista para a geração de resultados sustentáveis, o Sindicato do Comércio Atacadista de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul (Sindiatacadistas) congrega oito entidades patronais. Desta forma, exerce a representatividade legal das empresas do comércio atacadista em defesa de seus interesses, fortalecendo a categoria e contribuindo para o crescimento da economia regional e nacional. Os sindicatos são representantes do setor no Ministério do Trabalho e Emprego, e o Sindiatacadistas é filiado à Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS) e à Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Localizado em Porto Alegre, o Sindiatacadistas tem uma sede social comum, usufruindo de uma mesma base administrativa, respeitada a personalidade jurídica de cada um dos sete sindicatos. O oitavo sindicato, Sindiagro, está localizado em Passo Fundo. Com esse perfil, a entidade transformou-se em modelo de busca de sinergia e economia de recursos financeiros, propiciando maior sustentabilidade e destinação de recursos para as causas-fim de cada um dos oito integrantes. A permanente busca de consenso entre os oito sindicatos e a representatividade de seus dirigentes junto ao sistema asseguram a eficácia de ações em favor do segmento que representam.

"As entidades têm papel importante na defesa e no desenvolvimento do setor atacadista", afirma o presidente Zildo De Marchi. Uma importante atuação refere-se às negociações das convenções coletivas. O sindicato negocia com os representantes das categorias de trabalhadores as regras e condições de trabalho, visando ao equilíbrio na relação entre capital e trabalho. Através do estabelecimento de cláusulas, disciplina o relacionamento com os colaboradores contratados para o bom funcionamento da prestação dos serviços e maior segurança jurídica nas relações. As convenções são disponibilizadas logo após o registro no Ministério do Trabalho e Emprego para uso de toda categoria.

Além da representatividade e da defesa dos interesses coletivos na busca de melhores condições para o desenvolvimento dos negócios, o Sindiatacadistas oferece diversos produtos e serviços com vantagens especiais para seus associados. Para tanto, são firmadas parcerias com empresas nas áreas de saúde, educação, tecnologia, lazer, assessoria jurídica trabalhista, assessoria em questões relativas à metrologia (Inmetro) e tributária.

O presidente considera que o grande desafio da entidade no momento, frente à mudança legal no contexto da arrecadação das contribuições sindicais, é poder continuar defendendo os interesses da categoria que representa. Zildo De Marchi acrescenta que a busca de fontes alternativas de custeio é outro desafio a ser perseguido pela entidade.