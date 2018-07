CDL POA coloca inteligência a serviço do negócio

Atuante no mercado varejista há 57 anos, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) é reconhecida por sua importância como entidade de classe e também como referência em estratégias, análise, concessão e recuperação de crédito. Atualmente, representa milhares de lojistas e busca atender às demandas de seus representados, ampliando e potencializando negócios para que tenham competitividade frente ao cenário socioeconômico de sua região.

Atenta às necessidades da sociedade, a entidade compartilha informações, implementa novas tecnologias e desenvolve ações sustentáveis para o estreitamento desses laços. Para reafirmar o seu posicionamento, em 2016, passou a reforçar sua área de produtos e serviços para a Gestão Comercial de empresas, investindo cada vez mais na inteligência em ferramentas e na alta performance tecnológica. O objetivo é a busca de soluções que apoiem negócios para empresas de diferentes ramos, estendendo a sua abrangência com uma série de novos recursos aos empresários.

O presidente da CDL POA, Alcides Debus, afirma que a entidade vem se destacando na atuação para a busca de soluções e o desenvolvimento de tecnologias, usando, por exemplo, a inteligência analítica para as operações de crediário. Entre as diversas soluções que a CDL Porto Alegre disponibiliza para o mercado, visando alavancar a desempenho de toda a cadeia de valor empresarial, destacam-se os serviços que apresentam como foco o aumento das vendas e também permitem a assertividade na captação de novas oportunidades comerciais, tendo como vantagens principais a redução de custos de marketing e operacional.

A entidade adota o slogan "Inteligência a serviço do seu negócio" para reforçar o seu posicionamento como organização que entrega valor através do conhecimento de dados. São soluções que permeiam o gerenciamento do ciclo do negócio de seus clientes. Entre os produtos está o de análise e concessão de crédito, que, entre outros benefícios, facilita e flexibiliza a concessão de crédito, analisa o comportamento de mercado de acordo com o segmento, aumenta o universo de clientes de forma segura, amplia a quantidade e a qualidade das vendas, e reduz perdas com inadimplência e custos com a cobrança. Há também ferramentas voltadas à gestão de estoque que possibilitam análises preditivas de consumo, mapeamento de perfil de produtos, redução de ruptura e excessos de estoque, entre outras vantagens.

A CDL POA também promove ações que têm impacto direto no bolso do consumidor, como o tradicional Liquida Porto Alegre. A 22ª edição da campanha movimentou aproximadamente R$ 1,2 bilhão em vendas - 5% a mais do que em 2017. O número de adesões foi o maior registrado e envolveu aproximadamente 3,4 mil lojas, que ofereceram promoções no período de 16 a 26 de fevereiro. Além de condições especiais, as empresas participantes deram descontos de até 70% em produtos e serviços. O resultado superou as expectativas do setor, que projetava um incremento de 3,7% neste ano.

Uma enquete realizada pela entidade junto a consumidores da Capital e da Região Metropolitana constatou que quase a metade dos consultados (45%) indicou que pretendia dispender um valor maior do que o gasto durante a campanha de 2017. Mais de 35 milhões de consumidores foram impactados pelas mídias da promoção. A Casa do Liquida, instalada no Centro de Porto Alegre (praça XV de Novembro), também pôde oferecer mais de mil consultas gratuitas de situação de débito por meio de seu totem de consulta com leitura de biometria facial e digital.