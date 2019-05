Aposta nas reformas e perspectiva de crescimento para setores de comércio e serviços

Setores devem operar com saldo positivo, com incremento de 3,5% no comércio e de 2,5% nos serviços /LUIZA PRADO/JC

A entidade também avalia que a economia do Rio Grande do Sul pegará carona no desempenho positivo do País. Conforme a Fecomércio, o Produto Interno Bruto (PIB) estadual tende a avançar 2,1% em 2019.

Segundo o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, a expectativa com o novo governo é a de implementação de uma agenda de reformas e de promoção do crescimento econômico, base da criação de empregos.

Para 2019 as perspectivas são positivas para os setores de comércio e serviços, conforme avaliação da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).

Setor supermercadista prevê aumento de 3% nas vendas

O setor supermercadista brasileiro registrou faturamento de R$ 355,7 bilhões em 2018, um crescimento nominal de 0,7% na comparação com 2017, de acordo a 42ª edição da Pesquisa Ranking Abras/SuperHiper, elaborada pelo Departamento de Economia da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O resultado registrado em 2018 pelo setor representa 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB). O faturamento das maiores empresas supermercadistas do Ranking chegou a R$ 175,5 bilhões em 2018, conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O setor projeta crescimento de 3% nas vendas em 2019 e aposta na nova política econômica para avançar nas reformas estruturais do País. "A economia ainda segue em ritmo lento e o desemprego continua com taxa elevada, em mais de 12%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e isso impacta no consumo da população, que continua ponderando seus gastos. O consumidor ainda mantém um comportamento da época da crise, priorizando o custo-benefício, mas aos poucos tem voltado a valorizar a experiência na hora de escolher um canal. A política mais liberal do governo federal, voltada ao equilíbrio fiscal e simplificação do ambiente de negócios, e a intenção de aprovação das reformas estruturais que o Brasil precisa, dentre elas, a da Previdência, nos mantém otimistas em relação ao crescimento econômico do País", destacou o presidente da Abras, João Sanzovo Neto.

Segundo ele, o setor supermercadista está se preparando da melhor forma para atender as exigências dos consumidores mais digitalizados, que querem a integração do físico com o online.

No Rio Grande do Sul, a expectativa também é de crescimento de 3%. "Os supermercados estão buscando eficiência, rentabilidade, produtividade e prevenção de perdas, e o grande desafio é atrair o consumidor para que ele visite mais vezes o ponto de venda", assegura o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesar Longo.

Para atrair o consumidor do varejo, ele relata que os supermercadistas estão atuando em diversas frentes de trabalho. Entre as principais estratégias do setor estão a escolha do mix assertivo de produtos, a diferenciação em perecíveis e produtos frescos, a criação de feiras e eventos no interior das lojas e o relacionamento individual com cada consumidor.

"Hoje, o desafio do supermercadista é proporcionar praticidade ao consumidor, para que ele possa economizar tempo na loja e tenha objetividade, mas ao mesmo tempo oportunizar atrativos que façam o cliente permanecer mais tempo dentro da loja. Quanto mais vezes o cliente visitar e mais tempo ficar dentro do supermercado, maior será a venda", assegurou.