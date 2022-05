Languiru aposta na diversificação para melhorar o desempenho

A mudança no perfil de consumo e a pressão dos custos de produção desafiaram a Cooperativa Languiru a investir R$ 125 milhões em máquinas e equipamentos, tecnologia e estrutura física para qualificar e aumentar o mix de produtos. "Sabemos que o momento econômico atual é delicado, mas de outro lado, há uma particularidade da cooperativa. Se continuássemos produzindo carcaças, ficaríamos no prejuízo", explica Dirceu Bayer, presidente da cooperativa.

A conta é simples. Produtos com menor nível de processamento são mais impactados pela alta nos preços dos insumos, em especial do milho e farelo de soja, que fazem parte da alimentação dos animais. Com a industrialização de produtos de qualidade em larga escala, a Languiru agrega valor à matéria-prima produzida por seus associados e amplia o portfólio de produtos lácteos e cortes nobres nos segmentos de aves, suínos e bovinos.

Por outro lado, os hábitos de consumo mudaram a partir da pandemia. "As pessoas querem produtos mais saudáveis, com mais segurança alimentar, com tecnologia de produção à vácuo", exemplificaca Bayer. A atenção da cooperativa vai além do parque industrial: será ampliada também a rede de varejo com o incremento do mix e serão instaladas novas unidades de supermercado e lojas Agrocenter, com aplicação de R$ 15 milhões.

"Estamos fazendo nosso dever de casa ao oferecer produtos industrializados", afirma o presidente da cooperativa. Algumas linhas com maior valor agregado já estão sendo colocadas no mercado, como na avicultura, que está saindo do prejuízo, mas a maior parte dos investimentos será no segundo semestre. Segundo o executivo, a meta é o setor de aves trabalhar com 100% cortes até o final do ano.

A Languiru dá atenção a todas as suas áreas de atuação. No Frigorífico de Suínos, em Poço das Antas, o foco é em produtos industrializados e cortes nobres, assim como no Frigorífico de Aves, em Westfália. Será ainda ampliada a estrutura física do Frigorífico de Bovinos, em Teutônia, que recebe ajustes na sala de desossa, câmaras frias e túnel de congelamento. Já na área do leite, está sendo instalada uma nova caldeira na Indústria de Laticínios, em Teutônia, e avança o projeto de estudo de instalação de queijaria entre 2022 e 2023, anexa à unidade industrial.

A estimativa é que as mudanças no mix irão resultar em um acréscimo de R$ 450 milhões aos atuais R$ 2,7 bilhões de faturamento bruto projetados pela Languiru para 2022. Os investimentos seguirão sendo aplicados em 2023 e devem totalizar a geração de 350 empregos. A cooperativa, com associados distribuídos em cerca de 30 municípios do Vale do Taquari, registrou faturamento bruto recorde de R$ 2,271 bilhões em 2021.