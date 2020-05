Embora necessárias, medidas de segurança reduzem produtividade nos canteiros

É evidente que posturas de proteção precisam ser tomadas em um momento de pandemia, mas também é um fato de que essas iniciativas alteram o padrão normal de trabalho. O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Aquiles Dal Molin Jr., frisa que, cumprir os protocolos de prevenção ao coronavírus, definidos pelo governo estadual e pela prefeitura de Porto Alegre, implicou redução da produtividade nos canteiros de obras. Entre as ações que foram necessárias e geraram esse cenário, o dirigente cita a redução da jornada de trabalho. Outra questão foi a determinação de que as pessoas mantivessem um distanciamento maior.

Sobre o mercado, Dal Molin Jr. destaca que todos os elos da corrente da área imobiliária precisam estar unidos. "E a comercialização é uma das partes importantes para que seja dada continuidade ao fluxo de caixa das empresas da construção civil", ressalta. O presidente do Sinduscon-RS acrescenta que, obviamente, o mercado retraiu por se ter um menor número de indivíduos com disposição de fazer aquisições de imóveis neste momento, até mesmo devido às incertezas econômicas e quanto ao tempo que ainda durarão as restrições de mobilidade.

Para o dirigente, o próximo grande obstáculo a ser superado será justamente o retorno da normalidade das vendas dentro do setor imobiliário. Dal Molin Jr. calcula que, durante a pandemia, as comercializações de imóveis no Rio Grande do Sul caíram algo próximo a 80%. Antes da propagação do coronavírus, o setor tinha uma expectativa muito positiva para este ano. No entanto, não acredita em uma reversão do cenário negativo ainda em 2020. Dal Molin Jr. comenta que é difícil projetar qual será a proporção do impacto, mas espera que, em 2021, o segmento atinja um panorama mais próximo da normalidade.