Veja onde se vacinar contra gripe, sarampo e Covid-19 nesta sexta em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 acontece para todas as pessoas com cinco anos ou mais nesta sexta-feira (3) em Porto Alegre. A aplicação de doses para a população acima de 12 anos será mantida em 25 locais: no Shopping João Pessoa e em 24 unidades de saúde - seis com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegantes, São Carlos e Tristeza). Também acontece a vacinação contra contra a gripe e o sarampo.

A vacinação de crianças a partir de cinco até 11 anos ocorre em 26 unidades de saúde, nove com atendimento até às 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira e segunda doses de Coronavac/Butantan e Pfizer/BioNTech em todos os locais.

A segunda dose do imunizante Coronavac/Butantan é aplicada com intervalo de 28 dias. Já a D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Pfizer/Biontech, tem intervalo de oito semanas.

A terceira dose estará disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, além de gestantes e puérperas de 12 a 17 anos, vacinadas com Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos quatro meses. Já para imunocomprometidos a partir de 12 anos, o prazo é de oito semanas após a segunda dose.

quarta dose é aplicada em todas as pessoas a partir de 63 anos é aplicada emcom a terceira dose há pelo menos 4 meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a terceira dose há pelo menos 4 meses; nos dois casos, exceto as pessoas vacinadas com a Janssen.

vacinação contra a gripe e contra o sarampo é oferecida em 123 unidades de saúde grupos prioritários vacinação contra a gripe na unidade móvel é oferecida eme no Shopping João Pessoa, de acordo com o horário de funcionamento dos locais, para osda segunda fase da campanha nacional de imunização. Também ocorre a, que estará no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, das 9h às 16h.

Vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre nesta sexta-feira (3):

Pessoas acima de 12 anos (primeira, segunda, terceira e quarta doses):

24 unidades de saúde

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Crianças a partir de cinco anos: