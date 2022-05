Prefeituras esperam doses e orientação para aplicar 3ª dose da vacina em jovens

Mesmo com a orientação do Ministério da Saúde para a imunização com a dose de reforço contra a Covid-19 nos jovens de 12 a 17 anos, prefeituras de cidades gaúchas ainda não têm data para começar a aplicação das vacinas.

Além de aguardar o envio das doses pelo Ministério da Saúde, os municípios esperam orientação da Secretaria Estadual da Saúde (SES) sobre como ocorrerá a aplicação do reforço nessa faixa etária. A assessoria de imprensa da SES não retornou o pedido de informações feito pela reportagem do Jornal do Comércio.

É o caso de Porto Alegre, Viamão e Canoas, que não possuem estoques dos imunizantes e estão à espera da publicação de nota técnica do governo do Estado para começar a aplicação das doses neste público.

Segundo o Ministério da Saúde, a dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a segunda injeção, preferencialmente com a vacina da Pfizer, independentemente da que foi aplicada anteriormente.Caso não haja estoque do imunizante da Pfizer, pode ser usada a Coronavac.

São Leopoldo começa a imunizar com a terceira dose a população de 12 a 17 anos

São Leopoldo liberou nesta terça-feira (31) a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para a população de 12 a 17 anos. Gestantes e puérperas nesta faixa etária também podem realizar a vacinação.

O local de imunização contra a Covid-19 em São Leopoldo permanece no atual Centro de Vacinação, a Sede Social da Sociedade Ginástica, na rua Conceição, 279. Além da população de 12 a 17 anos, no Centro também é feita a aplicação da vacina contra a Covid para adultos acima de 12 anos e a quarta dose para pessoas acima de 60 anos.

O horário da vacinação será o habitual, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O local funcionará no sistema a pé.