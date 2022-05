Vacinação contra gripe e Covid-19 ocorre em três locais neste sábado em Porto Alegre

Porto Alegre oferece a vacinação contra a gripe e a Covid-19 neste sábado (14), em três locais: unidades de saúde Primeiro de Maio e Vila Safira, para crianças, e Shopping João Pessoa, para adultos. O atendimento ocorre das 9h às 16h. No domingo (15) não há vacinação.

Para as crianças de 5 a 11 anos receberem a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer será oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente, sendo necessário apresentar carteirinha de vacinação.

A D1 para adultos será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A D2 estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen há oito semanas e Coronavac há 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A D3 estará disponível para imunocomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen há quatro meses. Com relação às demais vacinas, estão aptas todas as pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há quatro meses, gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose há quatro meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há oito semanas.

Já a D4 é destinada a todos os imunocomprometidos a partir de 12 anos e idosos a partir de 70 anos vacinados com a D3 há quatro meses. Para receber a terceira ou quarta dose, além de comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação, imunocomprometidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação contra a gripe

Podem se vacinar contra a gripe pessoas acima de 55 anos, profissionais de saúde, crianças de seis meses a nove anos, gestantes e puérperas (que deram à luz há até 45 dias), povos indígenas, professores e demais trabalhadores de educação do ensino básico e superior, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

Atendimento sintomas respiratórios

Haverá ainda o atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19 - febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular - durante todo o fim de semana. Sintomáticos podem buscar o serviço em um dos pronto-atendimentos ou na UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

Vacinação e atendimento em Porto Alegre neste fim de semana:

Sábado (14):

Vacinação contra a gripe e Covid-19 para crianças, das 9h às 16h:

Unidade de Saúde Primeiro de Maio - Av. Professor Oscar Pereira, 6199 - Bairro Cascata

Unidade de Saúde Vila Safira - Av. Delegado Ely Correa Prado, 945 - Vila Safira - Bairro Mário Quintana

Vacinação contra a gripe e Covid-19 para adultos, das 9h às 16h:

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha - 9h às 16h

Prontos Atendimentos 24h para pessoas com sintomas de Covid-19: