RS ultrapassa a marca de 2 milhões e 350 mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro a superar a marca de 2 milhões e 350 mil casos de Covid-19 registrados em seu território. O número foi alcançado após os novos 3.170 casos contabilizados nesta sexta-feira (6). Agora, o número total de registros da doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.350.351.

São Paulo é o estado do país que registrou até hoje o maior número de casos de Covid-19, com 5,41 milhões de ocorrências. Em seguida vem Minas Gerais, com 3,36 milhões, e Paraná, com 2,47 milhões. Após o Rio Grande do Sul, em quinto lugar está o Rio de Janeiro, com 2,15 milhões de casos.

Nenhum novo óbito causado pela Covid-19 foi registrado no território gaúcho nesta sexta-feira (6), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Em relação às mortes ocorridas em razão do vírus, o Rio Grande do Sul é o quinto estado brasileiro que mais teve registos, com 39.323 óbitos. Em primeiro lugar também está São Paulo, com 168 mil mortes, seguido por Rio de Janeiro, com 73 mil, Minas Gerais, com 61 mil, e Paraná, com 43 mil.

A atual taxa de incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 20.658,4 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade está em 345,6 a cada 100 mil habitantes. Aproximadamente 98% de todos os pacientes que se infectaram com a doença no Estado se recuperaram, deixando a taxa de mortalidade próxima a 1,7%.

Cerca de 340 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, aproximadamente 245 estão em leitos clínicos, e outros 95 estão em unidades de tratamento intensivo. A atual taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 68%.