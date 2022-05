Confira onde se vacinar contra Covid-19 nesta quinta em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 acontece para todas as pessoas com cinco anos ou mais nesta quinta-feira (5) em Porto Alegre. A aplicação de doses para a população acima de 12 anos será mantida em 34 locais: no Shopping João Pessoa e em 33 unidades de saúde - três delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, São Carlos e Tristeza). Também acontece a vacinação contra a gripe.

Para as crianças, a aplicação da Coronavac é destinada a todos os pequenos de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 30 unidades de saúde, sendo nove delas com atendimento até as 21h, e na unidade móvel, que estará no bairro Anchieta, das 9h às 15h. A segunda dose do imunizante será aplicada nos mesmos locais, em crianças vacinadas há pelo menos 28 dias.

Já a dose pediátrica da Pfizer é aplicada em 20 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos, nove delas também com atendimento até as 21h, e na unidade móvel. A segunda dose é oferecida para vacinados há pelo menos oito semanas, nos mesmos locais.

A segunda dose do imunizante Coronavac/Butantan é aplicada com intervalo de 28 dias. Já a D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Pfizer/Biontech, tem intervalo de oito semanas.

A terceira dose estará disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, além de gestantes e puérperas de 12 a 17 anos, vacinadas com Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos quatro meses. Já para imunocomprometidos a partir de 12 anos, o prazo é de oito semanas após a segunda dose.

A quarta dose é aplicada em todos os idosos a partir de 70 anos com a terceira dose há pelo menos 4 meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a terceira dose há pelo menos 4 meses; nos dois casos, exceto as pessoas vacinadas com a Janssen.

vacinação contra a gripe é oferecida em 124 unidades de saúde grupos prioritários é oferecida em, de acordo com o horário de funcionamento das mesmas, para osda segunda fase da campanha nacional de imunização.

Vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre nesta quinta-feira (5):

Primeira dose para população acima de 12 anos:

33 unidades de saúde

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Primeira e segunda doses da Pfizer para crianças:

20 unidades de saúde

Unidade móvel na Escola Municipal de Ensino Fundamental Migrantes (Avenida Severo Dullius, 165, bairro Anchieta), das 9h às 15h

Primeira e segunda doses da Coronavac para crianças:

30 unidades de saúde

Unidade móvel na Escola Municipal de Ensino Fundamental Migrantes (Avenida Severo Dullius, 165, bairro Anchieta), das 9h às 15h

Segunda dose da Coronavac (acima de 12 anos):

18 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da AstraZeneca:

26 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

26 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Terceira dose de reforço:

26 unidades de saúde , três delas (Belém Novo, São Carlos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Dose de reforço da Janssen:

26 unidades de saúde , três delas (Belém Novo, São Carlos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Quarta dose: