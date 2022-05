Aplicação da quarta dose contra Covid-19 para idosos a partir de 70 anos começa nesta quinta em Porto Alegre

Idosos a partir de 70 anos vacinados há pelo menos quatro meses podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (5) em Porto Alegre. A aplicação dos imunizantes ocorre em 27 unidades de saúde (confira os locais abaixo) e no Shopping João Pessoa.

Até agora, a aplicação estava disponível para idosos acima de 80 anos com a terceira dose há pelo menos quatro meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos.

A decisão segue determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e inclui também os idosos com 60 anos ou mais institucionalizados em instituições de longa permanência.

Serão utilizados os imunizantes Pfizer, Janssen ou Oxford, de acordo com a disponibilidade de doses nos serviços de saúde. Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das três doses. No caso dos imunocomprometidos, é necessário apresentar comprovante de condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Locais de aplicação da quarta dose contra a Covid-19 em Porto Alegre: