RS volta a registrar mais de 3 mil novos casos de Covid-19 no mesmo dia

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.105 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (26), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Após o registro, o número total de casos da doença registrados no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.326.241.

Também foram registrados mais 13 novos óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (26). Dessa maneira, o número total de mortes ocorridas no Estado em razão da doença alcançou a marca de 39.268 ocorrências.

Desde o pico de infecções causadas pela variante ômicron no final do último mês de janeiro, os números de novos casos de Covid-19 e de óbitos relacionados à doença estão diminuindo no Rio Grande do Sul. A atual média móvel de novos casos diários registrados no Estado é de aproximadamente 650, a mais baixa dos últimos três meses. Da mesma forma, a média móvel de novos óbitos hoje é cerca de 4, também a menor registrada neste mesmo período.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul atualmente está em 20.446,4 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade é de 345,1 a cada 100 mil habitantes. Após a recuperação de 2.276.648 dos pacientes infectados, cerca de 98% do total, a taxa de letalidade da doença no Estado hoje gira em torno de 1,7%.

Aproximadamente 350 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul neste momento para tratamento da Covid-19. Deste grupo, cerca de 255 pessoas estão em leitos clínicos, e outras 95 estão em unidades de tratamento intensivo. A atual taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 67%.