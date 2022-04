Covid-19: Vacinação infantil tem mais de 34,5 mil doses em atraso em Porto Alegre

Levantamento realizado pelo Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre indica que, até esta terça-feira (26), 34.503 crianças já poderiam ter recebido a segunda dose da vacina contra Covid-19. Do total, 15.984 podem comparecer a uma unidade de saúde vacinadora para receber a segunda dose da vacina Butantan (Coronavac) e 18.519 a vacina Pfizer.

No cartão de vacinação da criança há indicativo do prazo para a segunda dose, que varia de um imunizante para outro. Enquanto a Butantan pode ser aplicada com intervalo mínimo de quatro semanas, a segunda dose da Pfizer pediátrica deve ser feita com intervalo mínimo de oito semanas a partir da primeira aplicação. O diretor adjunto da vigilância em Saúde (DVS/SMS), Benjamin Roitman, enfatiza que somente com o esquema vacinal completo as crianças estarão efetivamente protegidas.

De acordo com o mesmo levantamento, o público-alvo na faixa etária dos cinco aos 11 anos é de 117.364 crianças. A cobertura vacinal da primeira dose está em 67,7% (79,466 doses); a da segunda, 31,1% (36.557 doses).

Roitman enfatiza a importância da proteção das crianças com a vacina no momento em que há aumento expressivo de procura por atendimento de saúde dos serviços pediátricos, especialmente por problemas respiratórios. Benjamin Roitman lembra que as crianças são importantes reservatórios dos vírus e têm papel relevante na transmissão dos mesmos. “Quanto mais pessoas, de todas as idades, estiverem vacinadas, menor a circulação dos vírus e a infecção”, ressalta.

A vacinação continua disponível para o público-alvo de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde. A Coronavac é oferecida a todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 30 unidades. Já a vacina pediátrica da Pfizer é oferecida em 20 unidades de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos. Confira os endereços aqui. Acompanhe também a programação do rolê da vacinação infantil na unidade móvel da SMS.