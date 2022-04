Rio Grande do Sul registra cerca de 700 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 695 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (25), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Assim, o número total de casos registrados pela doença no Estado chegou a 2.323.259, o quarto maior entre os estados brasileiros, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

A atual média móvel de novos casos de Covid-19 confirmados diariamente no Rio Grande do Sul é aproximadamente de 590, a menor desde a última semana de dezembro de 2021. Há um mês, em 25 de março, esse número era de 1.300. Já há dois meses, em 25 de fevereiro, era de 6 mil, e há três meses, em 25 de janeiro, era superior a 20 mil.

Sem anúncio de novos óbitos nesta segunda-feira (25), o número de mortes causadas pela Covid-19 no Rio Grande do Sul segue em 39.255. Esse é o maior registro total entre os estados do país, atrás das contagens de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Hoje, a média móvel de novos óbitos diários causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 5, também a mais baixa nos últimos três meses.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul hoje é de 20.420,2 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade é de 345 a cada 100 mil habitantes do Estado. Entre todos os casos da doença registrados em território gaúcho, 2.274.515 dos pacientes se recuperaram, cerca de 98% do total, deixando a taxa de letalidade próxima a 1,7%.

Ainda há neste momento aproximadamente 310 pacientes internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, 230 estão em leitos clínicos, e 90 em unidades de tratamento intensivo. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado atualmente está em 67%.