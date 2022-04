Saiba onde se vacinar contra a gripe e a Covid-19 em Porto Alegre neste sábado

A vacinação contra a Covid-19 é oferecida para todas as pessoas com cinco anos ou mais neste sábado (23) em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta sexta-feira (22) os locais em que os imunizantes estarão disponíveis. A vacinação contra a gripe também será mantida neste sábado.

Para crianças de 5 a 11 anos, a primeira dose de Coronavac e de Pfizer estará disponível nas unidades de saúde Moab Caldas e Maria da Conceição, das 9h às 16h, e na unidade móvel, que estará no Instituto Social do Cristal, das 9h às 13h. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer será oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente, nos mesmos locais.

Já para pessoas com 12 anos ou mais, a primeira dose será oferecida para todas as no Shopping João Pessoa e na unidade móvel, no Instituto Social do Cristal. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen há oito semanas e Coronavac há 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A terceira dose estará disponível para imunocomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen há quatro meses. Com relação às demais vacinas, estão aptas todas as pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há quatro meses, gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose há quatro meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há oito semanas.

Já a quarta dose estará disponível para todos os imunocomprometidos a partir de 12 anos e idosos a partir de 80 anos vacinados com a terceira dose há quatro meses. Para receber a terceira ou quarta dose, além de comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação, imunocomprometidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

No Shopping João Pessoa e no Instituto Social do Cristão, idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde também poderão realizar a vacina contra a gripe. Para receber a imunização, idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. No caso dos trabalhadores da saúde, devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício.

Vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos neste sábado (23):

Unidade de saúde Maria da Conceição - rua Mário de Artagão, 13 - bairro Partenon - 9h às 16h

Unidade de saúde Moab Caldas - avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza - 9h às 16h

Instituto Social do Cristal (rua Comandai, 282 - Cristal - em frente à Padaria dos Sonhos) - 9h às 13h

Vacinação contra Covid-19 e gripe para pessoas com 12 anos ou mais:

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha - 9h às 16h:

Instituto Social do Cristal - rua Comandai, 282 - Cristal - em frente à Padaria dos Sonhos - 9h às 13h

Pronto-atendimentos 24h para pessoas com sintomas respiratórios: