Rio Grande do Sul volta a registrar mais de 3 mil novos casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.174 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (20), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Desta forma, o número total de casos da doença registrados no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.315.864.

Essa foi a primeira vez nesta semana que foram registrados mais de 3 mil novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul em um único dia. Nos últimos meses, a média de registro de novos casos da doença no Estado vem caindo. Hoje, a média móvel atual de novos casos diários é de aproximadamente 600, a menor desde a última semana de dezembro de 2021.

Também foram registrados 11 novos óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (20), elevando o número total a 39.230. A média de novas mortes ocorridas em razão da doença também vem diminuindo no Estado nas últimas semanas. Atualmente, a média móvel de novos óbitos diários está próxima a 5, a mais baixa nos últimos três meses.

Ainda há aproximadamente 320 pacientes internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, cerca de 230 pessoas estão em leitos clínicos, e outras 90 em unidades de tratamento intensivo. A atual taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65%.